Live TV

„Stilul de viață american este pe cale să se schimbe”: Criza petrolului care a forțat SUA să treacă la ora de vară în mijlocul iernii

Data publicării:
Richard Nixon se uită la ceas / pompe închise la o benzinărie din SUA în timpul crizei petrolului din 1973
În 1974, SUA au trecut la ora de vară încă din luna ianuarie, aceasta fiind una dintre măsurile de urgență luate de administrația Nixon pentru a răspunde crizei petrolului. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„Epoca unei surse de energie foarte ieftine s-a încheiat” Nixon spera ca SUA să consume cu 150.000 de barili de petrol pe zi mai puțin „A doua epocă întunecată”

Când un embargo asupra petrolului a lovit Statele Unite, în 1973, soluția radicală a președintelui american de la acea vreme, Richard Nixon, a fost să îi pună pe cetățenii țării sale să înceapă ziua de lucru cu o oră mai devreme, chiar în mijlocul iernii.

Guvernul american a introdus ora de vară în ianuarie 1974. Astfel, ceasul s-a mutat cu o oră înainte cu două luni mai devreme de ziua obișnuită: ultima duminică din luna martie. Din cauza acestei schimbări premature, ziua de lucru începea când afară încă era întuneric.

Președintele Nixon a anunțat acest experiment într-un discurs televizat în noiembrie 1973, aceasta fiind una dintre măsurile de urgență luate pentru a răspunde crizei petrolului.

Măsura era menită să economisească combustibil prin reducerea consumului de electricitate în timpul orelor de seară, care au devenit ceva mai luminoase datorită schimbării orei. În același timp, însă, dimineața copiii plecau la școală pe întuneric, iar navetiștii trebuiau să înfrunte orele de vârf înainte de răsăritul soarelui.

Reporterul BBC, John Humphrys, remarca la acea vreme: „Stilul de viață american este pe cale să se schimbe.”

„Epoca unei surse de energie foarte ieftine s-a încheiat”

Începând din anii ‘50, prosperitatea Occidentului a fost susținută de un flux continuu de petrol ieftin. Totul s-a schimbat în octombrie 1973, atunci când țările exportatoare de petrol au transformat energia într-o armă în timpul Războiului de Iom Kipur.

Prețurile au crescut rapid și un embargo a fost impus pentru a pune presiune pe aliații Israelului, în special pe Statele Unite. „Epoca unei surse de energie foarte ieftine s-a încheiat, iar aceasta este noua eră”, a spus la acea vreme șeicul Ahmed Zaki Yamani, ministrul petrolului din Arabia Saudită.

Richard Nixons.
Președintele Nixon a anunțat acest experiment într-un discurs televizat în noiembrie 1973, aceasta fiind una dintre măsurile de urgență luate pentru a răspunde crizei petrolului. Foto: Profimedia Images

„Americanii au refuzat să trateze cu seriozitate criza combustibilului, dar transmisiunea domnului Nixon i-a lăsat fără alternativă”, spunea reporterul Humphrys. „Măsurile pe care le-a prezentat vor afecta țara în mai multe moduri. Șoferii vor fi nevoiți să conducă mai încet. Limita de viteză, care diferă de la stat la stat, va fi coborâtă la 50 de mile pe oră.”

Nixon le-a cerut șoferilor americani să ia cât mai mulți oameni cu aceeași mașină când se duc la muncă pentru a reduce consumul de combustibil. 10% din toate zborurile comerciale au fost anulate, în timp ce industria s-a reorientat din nou înspre cărbune. „A sacrificat multe din măsurile anti-poluare, astfel că americanii se pot aștepta la un aer mai murdar”, a raportat la acea vreme Humphrys.

Președintele american le-a spus americanilor să coboare temperatura în termostate cu cel puțin trei grade Celsius și că dacă ar fi luat alte măsuri ar fi fost mai „incomode” și ar fi necesitat mai multe „sacrificii”.

Nixon spera ca SUA să consume cu 150.000 de barili de petrol pe zi mai puțin

Schimbarea orei „va rezulta în economisirea în lunile de iarnă a aproximativ 150.000 de barili de petrol pe zi”, a spus Nixon, adăugând că această măsură va fi mult mai puțin incomodă decât alte variante și efectele ei vor fi resimțite de toată lumea în mod egal.

Prețul benzinei pentru americani a crescut cu 50% pe timpul iernii, dar, comparativ cu prețurile de acum, era mult mai mic. „Dar pentru o țară care presupunea că benzina ieftină este un drept natural al americanilor, criza petrolului a fost un adevărat șoc”, a spus profesorul Davind Reynolds.

Cu toate că producția internă acoperea două treimi din consumul Statelor Unite, s-a creat o panică ce i-a făcut pe americanii de rând să creadă că SUA aveau să rămână fără combustibil. „Creșterea prețului și panica generală au creat o criză”, a mai spus Reynolds.

Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial de Germania și Austria, iar alte țări le-au urmat exemplul ceva mai târziu. Scopul era acela de a profita cât mai mult de lumina naturală pentru a economisi cărbune.

This image illustrates the gas shortage in the Pacific Northwest during December 1973, which led even businessmen to resort to hitchhiking. The shortage was a major issue in the United States during the 1970s.
Cu toate că producția internă acoperea două treimi din consumul Statelor Unite, s-a creat o panică ce i-a făcut pe americanii de rând să creadă că SUA aveau să rămână fără combustibil. Foto: Profimedia Images

„A doua epocă întunecată”

Măsura a fost introdusă și în SUA, în 1918, dar a fost atât de nepopulară încât legislația a rezistat doar șapte luni înainte să fie eliminată.

Nici a doua încercare de a introduce ora de vară în SUA nu a rezistat prea mult. Pe 6 ianuarie 1974, New York Times a descris-o drept „a doua epocă întunecată”.

La doar o zi după ce a intrat în vigoare, ziarul Hartford Courant scria despre patru adolescenți din Connecticut care au fost loviți de mașini în timp ce mergeau spre școală.

Un sondaj în decembrie 1973 arăta că 79% dintre participanți erau de acord cu trecerea la ora de vară. Până în februarie 1974, procentul a scăzut la 42%. Într-un final, măsura a fost abrogată de succesorul lui Nixon, Gerald Ford, la doar câteva săptămâni după ce fostul președinte și-a dat demisia în urma scandalului Watergate.

Și criza petrolului s-a încheiat, dar efectele ei s-au mai simțit mulți ani de zile. „SUA s-au descurcat mai bine decât majoritatea țărilor dezvoltate, dar inflația de 8% și șomajul de 7% au fost fără îndoială un șoc pentru sistem, după avântul economic lung de după război”, a spus Reynolds.

În plus, Europa și SUA au început să își caute și alți furnizori de petrol, dar și să ia în considerare surse de energie alternativă și măsuri pentru un consum mai eficient al combustibilului. Sfârșitul era aproape pentru mașinile mari care consumau mult combustibil.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maduro
1
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Rep. Jeff Landry
3
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Oana Gheorghiu:
5
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gbhzgdhaz
„Luptăm cu mâinile goale împotriva unui regim brutal”. Peste 600 de oameni uciși în Iran, SUA amenință cu bombardamente
zelenski la birou
Fază decisivă în negocierile Ucraina-SUA privind garanțiile de securitate. Zelenski: „Rusia trebuie să ofere un răspuns”
drona in zbor
Suedia cumpără drone pentru mai multe tipuri de misiuni: „Ameninţării Rusiei i se adaugă imprevizibilitatea sporită a SUA”
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum, preşedinta Mexicului, declară că Trump a acceptat să nu intervină militar în ţara sa
steagul sua si groenlanda
„Va fi sfârşitul NATO.” UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA vor încerca să preia Groenlanda, spune comisarul european pentru Apărare
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar...
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare...
Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro și Vladimir Padrino
Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru...
Lack,Of,Gas,In,A,Gas,Stove,In,Europe
Pericolul la care se expun românii care folosesc aragazul pentru a se...
Ultimele știri
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Nici măcar BNR nu scapă de șocul impozitelor. Banca centrală a dat în judecată Primăria Sectorului 5 și...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda...
Adevărul
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără...
Playtech
Care este diferența de preț pe factură dacă ridici temperatura în casă de la 19°C la 23°C în ianuarie 2026
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a...
Newsweek
Viața la pensie. Cum să faci ca statul acasă în ianuarie să fie confortabil și să nu te simți singur
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...