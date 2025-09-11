Live TV

SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei. Suma impresionantă pentru care Donald Trump a dat undă verde contractului

SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei pentru un miliard de dolari.

Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP, citată de Agerpres.

Vânzarea propusă va spori capacitatea Finlandei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare şi interoperabilitatea sa forţele americane şi alte forţe aliate, a declarat Agenţia pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA) într-un comunicat.

Această vânzare va sprijini, de asemenea, obiectivele de politica externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite, a adăugat agenţia.

Congresul de la Washington urmează să valideze tranzacţia, o formalitate.

După invadarea Ucrainei de către armata rusă, Finlanda a pus capăt anilor de nealiniere militară şi s-a alăturat NATO în 2023.

La începutul verii, Rusia și-a sporit prezenţa militară de-a lungul frontierei cu Finlanda la doi ani după ce această ţară nordică a aderat la NATO, a raportat compania media de stat finlandeză Yle.

Autorităţile locale din Murmansk au spus că se construieşte un nou oraş militar şi că blocurile de locuinţe vechi sunt renovate în acest oraş situat la aproximativ 150 de kilometri de frontiera cu Finlanda. Conform Yle, imaginile indică modificări şi la alte baze militare ruseşti aflate în apropierea frontierei.

