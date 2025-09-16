Live TV

SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala membrilor europeni ai NATO (Reuters)

Data publicării:
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
Livrările de arme SUA către Ucraina au loc via (centrul logistic din) Jasionka, Polonia. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Administrația lui Donald Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar pentru Ucraina în cadrul unui nou mecanism prin care armele sunt finanțate de membrii europeni NATO, au declarat pentru Reuters două persoane familiare cu situația.

Subsecretarul de stat al Apărării, Elbridge Colby, a aprobat două transporturi în valoare de până la 500 de milioane de dolari în cadrul noului mecanism numit Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina, cunoscut sub acronimul PURL, au declarat sursele.

Cooperarea transatlantică reînnoită, care vizează consolidarea Kievului cu arme în valoare de până la 10 miliarde de dolari, vine în contextul în care președintele american și-a exprimat frustrarea față de atacurile continue ale Moscovei asupra țării vecine, în ciuda eforturilor sale de a ajunge la o soluționare negociată a conflictului.

Până acum, administrația Trump a vândut arme Ucrainei sau a expediat donații autorizate de fostul președinte Joe Biden, care a fost un susținător fervent al Kievului.

Sursele au refuzat să ofere un inventar exact a ceea ce a fost aprobat spre achiziționare de către europeni pentru Ucraina, dar au spus că acesta include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgent, având în vedere creșterea uriașă a atacurilor cu drone și rachete rusești.

Una dintre surse a declarat că lista PURL își face drum prin proces după ce a fost aprobată de unitatea de politici a Pentagonului. „Sunt lucrurile pe care le-au cerut. Foarte multe lucruri”, a spus sursa. „Fluxul este cel care le-a permis să stabilizeze liniile până acum.”

Potrivit experților, nevoile Ucrainei rămân aceleași ca în lunile anterioare - apărare aeriană, interceptoare, sisteme, rachete și artilerie.

Congresul Statelor Unite a aprobat bugetul Apărării pentru 2026. Există și o sumă pentru acordarea de asistență militară Ucrainei

