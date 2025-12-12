SUA au întrerupt temporar schimbul de informații cheie cu Israelul, în timpul administrației Biden, din cauza războiului din Gaza

Oficialii serviciilor secrete americane au suspendat temporar schimbul de informații cheie cu Israelul în timpul administrației Biden, din cauza îngrijorărilor legate de modul în care acesta a condus războiul din Gaza, scrie Reuters care citează șase persoane familiarizate cu subiectul.

În a doua jumătate a anului 2024, SUA au întrerupt transmisia video live de la o dronă americană deasupra Gazei, care era utilizată de guvernul israelian în căutarea ostaticilor și a militanților Hamas. Suspendarea a durat cel puțin câteva zile, au declarat cinci dintre surse.

SUA au restricționat, de asemenea, modul în care Israelul putea utiliza anumite informații în urmărirea țintelor militare de mare valoare din Gaza, au declarat două dintre surse, care au refuzat să precizeze când a fost luată această decizie.

Toate sursele au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre informațiile serviciilor secrete americane.

Decizia a fost luată pe fondul intensificării îngrijorărilor comunității serviciilor secrete americane cu privire la numărul de civili uciși în operațiunile militare ale Israelului în Gaza. Oficialii erau, de asemenea, îngrijorați de faptul că Shin Bet, agenția de securitate internă a Israelului, maltrata prizonierii palestinieni, au declarat sursele.

Oficialii erau îngrijorați de faptul că Israelul nu oferise garanții suficiente că va respecta legile războiului atunci când utilizează informații americane, potrivit a trei dintre surse. Conform legii americane, agențiile de informații trebuie să primească astfel de garanții înainte de a partaja informații cu o țară străină.

În timp ce administrația Biden a menținut o politică de sprijin continuu al Israelului atât prin împărtășirea informațiilor, cât și utilizarea armelor, decizia din cadrul agențiilor de informații de a reține informații a fost limitată și tactică, au spus două dintre surse. Oficialii au căutat să se asigure că Israelul folosește informațiile americane în conformitate cu legea războiului, au spus sursele.

O persoană familiarizată cu problema a declarat că oficialii serviciilor de informații au libertatea de a lua unele decizii privind partajarea informațiilor în timp real, fără un ordin din partea Casei Albe. O altă persoană familiarizată cu problema a declarat că orice solicitare din partea Israelului de a schimba modul în care utilizează informațiile americane necesita noi asigurări cu privire la modul în care ar utiliza informațiile.

Reuters nu a putut determina datele la care au fost luate deciziile și nici dacă președintele Joe Biden era la curent cu acestea. Un purtător de cuvânt al lui Biden nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Refuzul de a furniza informații de pe câmpul de luptă aliatului, neobișnuit

Schimbul de informații a fost reluat după ce Israelul a dat asigurări că va respecta regulile SUA.

Preocupările administrației Biden cu privire la acțiunile Israelului în Gaza au fost larg mediatizate, dar se știe mai puțin despre modul în care comunitatea de informații a SUA a gestionat relațiile cu omologii săi israelieni. Articolul Reuters subliniază profunzimea îngrijorării oficialilor din serviciile de informații cu privire la modul în care Israelul a utilizat informațiile americane.

Israelul și Statele Unite au menținut cooperarea în domeniul securității pe tot parcursul războiului din Gaza, a declarat biroul de presă al armatei israeliene, care nu a abordat direct cazurile în care informațiile au fost reținute.

„Cooperarea strategică în domeniul informațiilor a continuat pe tot parcursul războiului”, a scris biroul într-un e-mail.

Biroul prim-ministrului israelian, care supraveghează Shin Bet, nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

CIA și Biroul Directorului Național de Informații, care supraveghează serviciile de informații americane, nu au răspuns.

Larry Pfeiffer, fost oficial al Agenției Naționale de Securitate și al CIA, a declarat că este o procedură obișnuită ca Statele Unite să solicite destinatarilor informațiilor americane să ofere garanții că orice informație pe care o primesc nu va fi utilizată pentru a încălca drepturile omului „în niciun fel”.

Dar refuzul de a furniza informații de pe câmpul de luptă unui aliat cheie, în special în timpul unui conflict, este neobișnuit, au spus experții, și indică un nivel de tensiune între cele două părți.

În cazul Israelului, o astfel de mișcare este, de asemenea, sensibilă din punct de vedere politic, având în vedere legăturile de lungă durată dintre serviciile de informații americane și israeliene și sprijinul puternic bipartizan pentru această țară după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care a declanșat conflictul.

„Schimbul de informații este sacru, mai ales cu un aliat deosebit de apropiat într-o regiune instabilă”, a spus Daniel Hoffman, fost șef al operațiunilor secrete ale CIA în Orientul Mijlociu.

Extinderea schimbului de informații după atacul Hamas

După atacul din 7 octombrie, Biden a semnat un memorandum prin care a ordonat agențiilor sale de securitate națională să extindă schimbul de informații cu Israelul, au spus două dintre surse.

În zilele care au urmat, SUA au înființat o echipă de oficiali și analiști din domeniul informațiilor, condusă de Pentagon și Agenția Centrală de Informații, care lansat drone MQ-9 Reaper deasupra Gazei și a furnizat imagini în direct către Israel pentru a ajuta la localizarea și reținerea luptătorilor Hamas, potrivit a trei persoane familiarizate cu problema. Imaginile transmise de drone au ajutat și la eforturile de recuperare a ostaticilor.

Reuters nu a putut determina ce informații specifice a furnizat transmisia dronelor americane pe care Israelul nu le-ar fi putut obține pe cont propriu.

Spre sfârșitul anului 2024, însă, oficialii serviciilor de informații americane au primit informații care au ridicat semne de întrebare cu privire la tratamentul aplicat de Israel prizonierilor palestinieni, au declarat patru dintre surse. Sursele nu au dezvăluit detalii despre presupusele abuzuri care au stârnit îngrijorare.

Grupurile pentru drepturile omului au raportat abuzuri grave asupra palestinienilor aflați în detenție israeliană în timpul războiului. Armata israeliană investighează zeci de cazuri, dar susține că abuzurile nu sunt sistematice.

Shin Bet nu a oferit garanții adecvate că nu maltratează prizonierii, ceea ce a determinat oficialii serviciilor secrete americane să îi interzică accesul la imaginile transmise de drone, au declarat două dintre surse.

Decizia de a înceta schimbul de informații a fost luată după ce administrația Biden a stabilit că era încă legal ca SUA să trimită arme și informații către Israel, în ciuda temerilor crescânde ale unor oficiali că armata israeliană încălca dreptul internațional în timpul operațiunilor sale din Gaza.

Războiul Israelului în Gaza a ucis peste 70.000 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit autorităților sanitare din Gaza.

În timpul războiului, analiștii serviciilor secrete americane au evaluat continuu informațiile pentru a determina dacă acțiunile Israelului și ale Hamas pe teren se încadrau în definiția americană a crimei de război, potrivit a două persoane familiarizate cu problema.

Deși nu erau analize juridice, aceste evaluări au ridicat întrebări serioase cu privire la faptul dacă Israelul, în special prin atacurile care au ucis civili și tratamentul aplicat prizonierilor, încălca legea războiului, au spus ei.

Chiar și pe măsură ce aceste îngrijorări s-au intensificat, avocații administrației Biden au susținut că Israelul nu a încălcat dreptul internațional, potrivit mai multor foști oficiali.

În ultimele săptămâni ale administrației - la câteva luni după ce schimbul de informații fusese stopat și apoi reluat - înalți oficiali din domeniul securității naționale s-au reunit la Casa Albă pentru o ședință a Consiliului de Securitate Națională, prezidată de președintele Biden, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect.

La reuniune, oficialii serviciilor de informații au propus ca SUA să întrerupă în mod oficial furnizarea unor informații către Israel după atacul din 7 octombrie.

Parteneriatul de schimb de informații urma să expire, iar oficialii serviciilor de informații au declarat că îngrijorările lor cu privire la comiterea de crime de război de către Israel în Gaza s-au adâncit, au afirmat cele două surse. Cu doar câteva săptămâni înainte, SUA au adunat informații potrivit cărora avocații militari ai Israelului au avertizat că există dovezi care ar putea susține acuzațiile de crime de război împotriva Israelului pentru campania sa militară din Gaza.

Biden a ales însă să nu întrerupă furnizarea informațiilor, afirmând că administrația Trump va reînnoi probabil parteneriatul și că avocații administrației au stabilit că Israelul nu a încălcat dreptul internațional, potrivit celor două surse.

Purtătorul de cuvânt al lui Biden nu a răspuns la întrebările referitoare la întâlnirea din 2024 și la decizia de a menține schimbul de informații.

