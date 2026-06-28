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SUA, mai aproape de o prezență militară permanentă în Polonia. Varșovia: „Intrăm în următoarea etapă”

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Foto: Profimedia Images
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Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind înființarea unei baze permanente a SUA pe teritoriul polonez au avansat la „etapa următoare”, a declarat ministrul polonez al Apărării. Władysław Kosiniak-Kamysz a afirmat duminică, într-o postare pe rețelele sociale, că Washingtonul analizează disponibilitatea forțelor militare, în contextul în care Varșovia încearcă să asigure prezența armatei americane pe flancul estic al NATO, pe fondul incertitudinii privind angajamentul pe termen lung al Casei Albe față de apărarea Europei, anunță TVP World.

Kosiniak-Kamysz a declarat: „În urma răspunsului pozitiv al secretarului american al apărării la propunerea mea, ne aflăm în următoarea etapă a negocierilor. La Pentagon are loc o evaluare a forțelor, care va servi drept bază pentru deciziile viitoare.

„Un angajament militar sporit al SUA înseamnă o descurajare mai puternică și o Polonie mai sigură”, a adăugat ministrul polonez al apărării.

Deși Polonia găzduiește în prezent aproximativ 10.000 de soldați americani, majoritatea acestora sunt staționați pe bază de rotație, potrivit agenției de știri de stat poloneze PAP.

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La începutul acestei luni, Kosiniak-Kamysz a declarat că a înaintat secretarului american al apărării, Pete Hegseth, o propunere privind crearea unei noi baze militare permanente a SUA în Polonia, afirmând că Varșovia va „face totul pentru a spori prezența trupelor americane”.

Deși Varșovia și Washingtonul se bucură de ani de zile de o relație strânsă, semnalele contradictorii transmise recent de Pentagon cu privire la poziția sa militară în Europa au pus sub semnul întrebării fiabilitatea Statelor Unite ca partener de securitate.

Apărarea Europei s-a bazat mult timp în mare măsură pe garanțiile de protecție oferite de SUA, dar această dinamică este acum reconsiderată de mulți pe tot continentul, ca urmare a tensiunilor crescânde dintre Washington și aliații săi din NATO, Pentagonul anunțând în luna mai planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați din Germania.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat chiar la începutul acestui an că se va retrage din alianța militară, din cauza frustrării sale față de aliații reticenți în a sprijini războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Trump a stârnit, de asemenea, îngrijorări cu privire la viitorul alianței prin amenințările sale repetate, formulate pe tot parcursul anului 2025 și până la începutul acestui an, de a anexa Groenlanda, care face parte din Danemarca, stat membru al NATO.

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Administrația Trump a provocat surprindere și confuzie luna trecută când a anunțat că suspendă desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați în Polonia, înainte ca președintele SUA să anunțe ulterior că vor fi trimiși în Polonia încă 5.000 de militari americani.

Președintele polonez Karol Nawrocki, un aliat al lui Trump, s-a opus cu tărie oricăror măsuri care ar putea determina Varșovia să se îndepărteze de Washington în favoarea unor legături militare mai strânse cu aliații europeni.

Fostul înalt funcționar al NATO, Fabrice Pothier, a declarat pentru TVP World la începutul acestei luni că Europa ar trebui să „creadă și să aibă încredere” în propriile sale capacități de apărare, în contextul angajamentului oscilant al Washingtonului față de securitatea Europei.

Editor : C.A.

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