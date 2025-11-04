Live TV

SUA relaxează unele sancţiuni impuse Belarusului, inclusiv cele care privesc aeronavele lui Lukaşenko

aleksandr lukasenko in uniforma militara
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia

Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marţi o parte din sancţiunile impuse Belarusului, ridicând măsurile ce vizau compania aeriană naţională şi permiţând tranzacţii legate de aeronava prezidenţială a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters.

Această decizie reprezintă cel mai recent pas într-o apropiere a relaţiilor dintre Statele Unite şi Belarus după ani de eforturi americane de a izola Minskul, inclusiv prin impunerea de sancţiuni care l-au vizat direct pe preşedintele Lukaşenko.

În septembrie, Belarus a eliberat 52 de deţinuţi după o solicitare făcută de preşedintele american Donald Trump şi a primit promisiunea reducerii sancţiunilor pentru compania aeriană naţională, Belavia, acesteia fiindu-i permis, de asemenea, să cumpere componente pentru aeronavele sale.

Biroul pentru controlul activelor străine al Trezoreriei americane a ridicat marţi în mod oficial sancţiunile împotriva Belavia şi a unui avion operat de compania aeriană despre care departamentul a spus anterior că era folosit de oficiali de rang înalt şi de membrii familiei preşedintelui Lukaşenko, notează Reuters, citată de Agerpres.

De asemenea, a emis o licenţă generală ce permite anumite tranzacţii legate de utilizarea a trei avioane anterior sancţionate de către Lukaşenko sau de Slavkali, o companie care are legături cu guvernul său autoritar.

Avioanele acoperite de licenţă includ un Boeing 737 deţinut de guvernul din Belarus, folosit ca avion prezidenţial, şi un alt avion care a făcut parte din flota de avioane prezidenţiale, conform declaraţiilor anterioare ale Trezoreriei. Al treilea este un elicopter de lux deţinut de Slavkali, folosit pentru a-l transporta pe Lukaşenko între reşedinţa sa din suburbia capitalei şi Minsk, conform unei declaraţii anterioare a Trezoreriei SUA.

Rămân în vigoare o serie de sancţiuni impuse în contextul alegerilor prezidenţiale din 2020 din Belarus, despre care Washingtonul a considerat că au fost fraudate, şi ca urmare a sprijinului acestei ţări pentru Rusia, dar şi din alte motive, inclusiv unele care îl privesc pe Lukaşenko şi familia sa.

Trezoreria şi Departamentul de Stat nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

