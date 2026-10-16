SUA și România au organizat un workshop privind combaterea dronelor aeriene

Ambasadorul SUA Darryl Nirenberg și înalți reprezentanți români din domeniul securității, oficiali din domeniul apărării și parlamentari au participat la un workshop de patru zile privind combaterea sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Worshopul a fost organizat, la Parlament, împreună cu Oficiul pentru Răspuns și Planificare în domeniul Armelor de Distrugere în Masă din cadrul Biroului pentru Controlul Armamentelor și Neproliferare al Departamentului de Stat al SUA.

„Evenimentul a reunit principalii actori români din domeniile securității naționale, informațiilor, transportului maritim, aviației, energiei și intervenției în situații de urgență. Participanții au abordat aspecte, politici și planuri de acțiune privind C-UAS.

Timp de patru zile, workshopul s-a concentrat pe consolidarea capabilităților la nivelul întregului guvern de a detecta, urmări și contracara sistemele fără pilot aeriene, de suprafață și subacvatice din regiune. Pornind de la angajamentele strategice comune desfășurate în această vară, workshopul a pus bazele unui Plan Național de Acțiune cuprinzător al României pentru combaterea sistemelor fără pilot. Planul abordează cadrul juridic esențial, operațiunile interinstituționale, politica de reglementare, protecția infrastructurii și achizițiile în domeniul apărării”, arată Ambasada SUA la București.

Subliniind importanța securității regionale și a Flancului Estic al NATO, ambasadorul Nirenberg a declarat: „Proiectul Planului Național de Acțiune elaborat în această săptămână reprezintă un pas important către o Românie mai sigură și mai protejată. Parteneriatul nostru Strategic dă cele mai bune rezultate atunci când preocupările comune devin acțiuni comune, iar Statele Unite rămân angajate să stea umăr la umăr cu România pentru a face față împreună acestei amenințări.”

Senatorul Silviu-Iulian Coșa, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, a declarat: „Dronele au schimbat mediul de securitate de pe Flancul Estic al NATO, iar România are nevoie de o abordare națională coerentă. Acest atelier a reunit instituțiile cu rol în combaterea sistemelor fără pilot pentru un schimb aprofundat privind rolurile, procedurile și protecția infrastructurii critice. Specialiștii noștri vor analiza acum rezultatele acestuia, iar Comisia pentru apărare este pregătită să acționeze pe baza recomandărilor lor, inclusiv, acolo unde este necesar, în privința cadrului legislativ. Le mulțumesc partenerilor noștri americani pentru angajamentul și expertiza lor, care au făcut posibil acest demers”.

Editor : A.C.