Live TV

SUA și România au organizat un workshop privind combaterea dronelor aeriene

Data actualizării: Data publicării:
silviu iulian cosa Darryl Nirenberg raed arafat
Foto: Ambasada SUA la București
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ambasadorul SUA Darryl Nirenberg și înalți reprezentanți români din domeniul securității, oficiali din domeniul apărării și parlamentari au participat la un workshop de patru zile privind combaterea sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS). 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Worshopul a fost organizat, la Parlament, împreună cu Oficiul pentru Răspuns și Planificare în domeniul Armelor de Distrugere în Masă din cadrul Biroului pentru Controlul Armamentelor și Neproliferare al Departamentului de Stat al SUA.  

„Evenimentul a reunit principalii actori români din domeniile securității naționale, informațiilor, transportului maritim, aviației, energiei și intervenției în situații de urgență. Participanții au abordat aspecte, politici și planuri de acțiune privind C-UAS. 

Timp de patru zile, workshopul s-a concentrat pe consolidarea capabilităților la nivelul întregului guvern de a detecta, urmări și contracara sistemele fără pilot aeriene, de suprafață și subacvatice din regiune. Pornind de la angajamentele strategice comune desfășurate în această vară, workshopul a pus bazele unui Plan Național de Acțiune cuprinzător al României pentru combaterea sistemelor fără pilot. Planul abordează cadrul juridic esențial, operațiunile interinstituționale, politica de reglementare, protecția infrastructurii și achizițiile în domeniul apărării”, arată Ambasada SUA la București. 

Subliniind importanța securității regionale și a Flancului Estic al NATO, ambasadorul Nirenberg a declarat: „Proiectul Planului Național de Acțiune elaborat în această săptămână reprezintă un pas important către o Românie mai sigură și mai protejată. Parteneriatul nostru Strategic dă cele mai bune rezultate atunci când preocupările comune devin acțiuni comune, iar Statele Unite rămân angajate să stea umăr la umăr cu România pentru a face față împreună acestei amenințări.” 

Senatorul Silviu-Iulian Coșa, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, a declarat: „Dronele au schimbat mediul de securitate de pe Flancul Estic al NATO, iar România are nevoie de o abordare națională coerentă. Acest atelier a reunit instituțiile cu rol în combaterea sistemelor fără pilot pentru un schimb aprofundat privind rolurile, procedurile și protecția infrastructurii critice. Specialiștii noștri vor analiza acum rezultatele acestuia, iar Comisia pentru apărare este pregătită să acționeze pe baza recomandărilor lor, inclusiv, acolo unde este necesar, în privința cadrului legislativ. Le mulțumesc partenerilor noștri americani pentru angajamentul și expertiza lor, care au făcut posibil acest demers”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
USR
USR a decis să voteze împotriva Guvernului „PSD - Luca Niculescu”. „Vom construi alianța politică reformistă care să câștige alegerile”
plenul camerei deputatilor parlament
PNL și USR cer înființarea unei comisii parlamentare pentru reforma administrativ-teritorială. „Ne aşteptăm ca PSD să o susţină”
nicusor dan sorin grindeanu
„Un guvern Nicușor Dan-Sorin Grindeanu”. Ludovic Orban: Președintele pune presiune pe parlamentarii indeciși să voteze
profimedia-1137043978
Sorin Grindeanu, despre o amenințare a lui Nicușor Dan privind anticipatele: „N-am văzut. A fost vreun anunţ de la Preşedinţie?”
psd inquam photos
PSD nu e „speriat” de alegeri anticipate. Ștefan-Radu Oprea: „Ne-am și hotărât să ne pregătim”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
Elon Musk, Donald Trump
Musk l-a acuzat public pe Trump de haosul provocat de restricțiile...
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda...
Marine le Pen
Extrema dreaptă europeană se împarte în privința lui Putin. De ce...
Ultimele știri
Premierul Poloniei Donald Tusk avertizează că Rusia ar putea intensifica războiul hibrid înainte de Crăciun
„Peste cadavrele noastre”: Polonia respinge presiunile SUA privind deblocarea activelor rusești înghețate
Nicușor Dan vrea o nouă discuție despre ETS2, pe fondul crizei energetice. Ce se întâmplă cu mecanismul european de taxare a emisiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are...
Fanatik.ro
„O blasfemie!”. Marcel Pușcaș, cea mai dură opinie după ce Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal: „Nu putea...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Banner-ul pentru istorie al Peluzei Nord și de ce e Craioveanu unul dintre cei mai iubiți fii ai Olteniei
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro