SUA vor ceda două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani

Măsura este în conformitate cu cerințele președintelui american Donald Trump ca națiunile europene să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate, informează TVP World care citează surse Reuters. Administrația sa a solicitat ca alianța militară, dominată de mult timp de Statele Unite, să devină o „NATO condusă de Europa”.

Statele Unite vor preda două dintre principalele posturi de comandă ale NATO - din Napoli, Italia, și Norfolk, Virginia - ofițerilor europeni, a declarat luni o sursă militară pentru Reuters.

Ca parte a reorganizării comenzii, ofițerii europeni vor prelua Comandamentul Forțelor Aliate ale NATO din Napoli și Comandamentul Forțelor Aliate din Norfolk, ambele conduse în prezent de amirali americani, a declarat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Cu toate acestea, SUA ar prelua conducerea a trei comenzi situate puțin mai jos în ierarhie, dar care au o responsabilitate semnificativă în operațiuni - Comanda Aeriană Aliată, Comanda Maritimă Aliată și Comanda Terestră Aliată, au declarat sursa militară și o altă persoană familiarizată cu problema.

Întrebat despre schimbările planificate, un oficial NATO a declarat: „Aliații au convenit asupra unei noi distribuții a responsabilităților ofițerilor superiori în cadrul structurii de comandă a NATO, în care aliații europeni, inclusiv cei mai noi membri ai NATO, vor juca un rol mai important în conducerea militară a Alianței.”

Oficialul a declarat că decizia se referă la „planificarea rotațiilor viitoare” și că mai multe detalii vor fi furnizate în timp util.

Schimbările de comandă au fost raportate anterior de publicația franceză La Lettre și de Politico.

Editor : Sebastian Eduard