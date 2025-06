Succesul operațiunii „Midnight Hammer”, pus la îndoială de un raport al serviciului secret al Pentagonului. Reacția Casei Albe (CNN)

Atacurile militare americane asupra a trei instalații nucleare iraniene din weekendul trecut nu au distrus componentele esențiale ale programului nuclear al țării și probabil doar l-au întârziat cu câteva luni, potrivit unei evaluări preliminare a serviciilor secrete americane, descrisă de patru persoane informate în legătură cu situația, transmite CNN.

Evaluarea, care nu a fost prezentată în presă până acum, a fost realizată de Agenția de Informații a Apărării (DIA), departamentul de informații al Pentagonului. Ea se bazează pe o evaluare a pagubelor de război efectuată de Comandamentul Central al SUA în urma atacurilor americane, a declarat una dintre surse.

Analiza pagubelor provocate siturilor și a impactului atacurilor asupra ambițiilor nucleare ale Iranului este în curs de desfășurare și ar putea suferi modificări pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informații. Însă concluziile preliminare contrazic afirmațiile repetate ale președintelui Donald Trump, potrivit cărora atacurile au „distrus complet și total” instalațiile de îmbogățire a uraniului ale Iranului. Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat duminică că ambițiile nucleare ale Iranului „au fost distruse”.

Două dintre persoanele familiarizate cu evaluarea au declarat că stocul de uraniu îmbogățit al Iranului nu a fost distrus. Una dintre aceste persoane a afirmat că centrifugele sunt în mare parte „intacte”.

„Deci, evaluarea (DIA) este că SUA le-a întârziat cu câteva luni, cel mult”, a adăugat această sursă.

Casa Albă a recunoscut existența evaluării, dar a declarat că nu este de acord cu ea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru CNN într-un comunicat:

Armata SUA a declarat că operațiunea s-a desfășurat conform planului și că a fost un „succes copleșitor”.

Este încă prea devreme pentru ca SUA să aibă o imagine completă a impactului atacurilor, iar niciuna dintre surse nu a descris cum se compară evaluarea DIA cu opinia altor agenții din comunitatea de informații. SUA continuă să culeagă informații, inclusiv din interiorul Iranului, în timp ce evaluează pagubele.

Israelul a efectuat atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene în zilele premergătoare operațiunii militare americane, dar a susținut că are nevoie de bombele americane de 13 tonee pentru a duce misiunea la bun sfârșit. În timp ce bombardierele americane B-2 au aruncat mai mult de o duzină de bombe asupra a două instalații nucleare, uzina de îmbogățire a combustibilului de la Fordow și complexul de îmbogățire de la Natanz, bombele nu au distrus complet centrifugele și uraniul puternic îmbogățit din aceste locații, potrivit persoanelor familiarizate cu evaluarea.

În schimb, impactul asupra celor trei situri – Fordow, Natanz și Isfahan – s-a limitat în mare parte la structurile de la suprafață, care au fost grav avariate, au declarat sursele. Acestea includ infrastructura energetică a siturilor și unele dintre instalațiile de la suprafață utilizate pentru transformarea uraniului în metal pentru fabricarea bombelor.

Hegseth a mai declarat pentru CNN:

Pe baza a tot ceea ce am văzut – și am văzut totul – campania noastră de bombardamente a distrus capacitatea Iranului de a crea arme nucleare. Bombele noastre masive au lovit exact în locul potrivit la fiecare țintă și au funcționat perfect. Impactul acestor bombe este îngropat sub o munte de moloz în Iran, așa că oricine spune că bombele nu au fost devastatoare încearcă doar să submineze președintele și misiunea de succes.