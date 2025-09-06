Live TV

Trump National Doral Miami Foto: www.trumpgolfdoral.com

Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, relatează AFP.

„Nu vom câştiga deloc bani din asta”, a dat asigurări liderul republican, susţinând că locul ales pentru summitul de anul viitor, „Trump National Doral Miami”, este „cel mai bun loc”, notează News.ro.

În timpul primului său mandat (2017-2021), Donald Trump a dorit să găzduiască un summit G7 în acelaşi loc, dar a renunţat în faţa unui val de acuzaţii de corupţie.

„Va fi cu adevărat magnific”, a asigurat miliardarul în vârstă de 79 de ani în timpul discuţiei cu presa din Biroul Oval, subliniind că proprietatea este aproape de aeroport şi asigurând că „fiecare ţară va avea propria clădire”.

„În timp ce vom sărbători anul viitor 250 de ani de la înfiinţarea naţiunii noastre, Statele Unite vor avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a mai declarat el.

Locatarul Casei Albe a profitat de această conferinţă de presă pentru a transmite că „i-ar plăcea foarte mult” ca liderii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping să vină la summitul G20 de la Miami.

Donald Trump a confirmat, pe de altă parte, că el nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, ţară pe care o acuză de persecutarea persoanelor de rasă albă. Vicepreşedintele său, JD Vance, va reprezenta Statele Unite în locul său.

