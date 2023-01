Tragedie aviatică evitată în ultima clipă: Două aeronave, la un pas să intre în coliziune pe JFK

Două avioane au fost la un pas de o tragedie uriașă pe aeroportul JFK din New York, într-un incident care amintește de evenimentele din Tenerife de acum 46 de ani, atunci când a avut loc cel mai sângeros accident aviatic din istorie, care a dus la moartea a 583 de oameni.

Ca și atunci, un avion care se pregătea să decoleze a întâlnit în cale o altă aeronavă, care se pregătea pentru decolare. Accidentul din 1977 a schimbat cu totul fața aviației, dar evenimentele de la New York arată că o astfel de tragedie se poate totuși repeta.

Să vedem ce s-a întâmplat pe aeroportul JFK acum. Observăm în imaginile FlightRadar cum un avion al companiei Delta se pregătește să decoleze și intră pe pistă. Au loc comunicări între turnul de control și avion, iar aeronava primește permisiunea de a decola.

Primele informații arată însă că piloții au încurcat pistele, și nu se aflau pe cea care trebuie. Se pregăteau să intre pe o pistă pe care o altă aeronavă decola deja.

Iată momentul în care piloții și turnul de control au realizat greșeala:

- Delta 1943, vânt de 18 noduri de la 350 de grade, cu rafale de 24 de noduri, pista 4 stânga, liber pentru decolare.

- Liber pentru decolare, pista 4 stânga, Delta 1943.

- *****! ... Ah!

- *****!

- American 106 Heavy, mențineți poziția!

- Delta 1943, anulează permisiunea de decolare!

- Decolare respinsă.

Vedem în aceste imagini cât de aproape au fost cele două aeronave de o coliziune.

Potrivit informațiilor oferite de oficialii aeroportului, avioanele s-au apropiat la 300 de metri unul de altul, însă din fericire greșeala a fost reperată repede, iar aeronava care se afla deja în proces de a decola a reușit să încetinească și să se oprească. A oferit astfel timp avionului care se afla pe pista greșită să iasă din cale.

Emil Dobrovolschi, comandant examinator TAROM: Ca de obicei, atunci când ceva merge prost, primul indiciu este că s-a comunicat prost, sau s-a înțeles prost.

În aviație, comunicarea este vitală. Noi avem o vorbă, că „istoria aviației s-a scris cu sânge”.

Din fericire, acest incident nu a devenit un accident.

Presiunea pe care o simt piloții și controlorii de trafic atunci când în vârfurile de trafic, când ai în jurul tău zeci de avioane, unele aterizează, unele decolează, altele se înscriu pentru a se alinia și decola, unele ies de pe pistă și se întâlnesc cu alte avioane pe căile de rulare, de obicei își lasă o urmă. De aceea controlorii de trafic au un regim foarte scurt de stat în tensiunea asta.

Noi ne bazăm aproape exlusiv pe ei, mai ales atunci când vizibilitatea este redusă, sau când există o densitate mare de trafic. Ne punem viața în mâinile responsabile și, iată, măiastre ale controlorilor de trafic.

Eu am zburat acolo de mai multe ori, pe JFK și pot să vă spun că este pur și simplu un furnicar de avioane. Acolo nu există marjă de eroare, iar controlorii de trafic sunt cu adevărat niște profesioniști. Eu mai buni nu am văzut nicăieri unde am zburat în toată lumea asta.

S-a văzut cum controlorul de trafic oprește decolarea aeronavei care se înscrisese deja pe pista de decolare. Probabil că a văzut-o și în realitate și pe ecrane, cu siguranță.

