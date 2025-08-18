„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american (Axios)

Președintele SUA, Donald Trump, s-ar fi aflat la un pas să întrerupă discuțiile cu Vladimir Putin, în Alaska, din cauza cererii intransigente a liderului rus de a i se accepta anexarea întregii regiuni Donețk, anunță Axios.

Axios a afirmat că, în Alaska, Putin a prezentat cereri maximaliste cu privire la teritoriile ucrainene, în special regiunea Donețk, unde Rusia controlează, în prezent, aproximativ 75% din teritoriu.

Putin a insistat că dorește controlul deplin asupra întregii regiuni și, la un moment dat, a fost atât de intransigent, încât Trump era gata să părăsească negocierile, scriu jurnaliștii Axios.

„Dacă problema este Donetsk și nu există niciun compromis, nu ar trebui să prelungim discuțiile”, i-ar fi declarat Trump lui Putin, potrivit unei surse citate de Axios. Ulterior, președintele rus ar fi renunțat la cererea sa.

Evaluările serviciilor de informații americane privind capacitățile Rusiei variază, a remarcat Axios. Una dintre ele indică faptul că Putin ar putea prelua controlul asupra întregii regiuni Donețk până în octombrie, în timp ce alta prevede un proces mult mai dificil și incert.

Reuters a publicat anterior o schiță a cererilor Rusiei în Alaska pentru încheierea războiului, inclusiv cerința ca Kievul să-și retragă trupele din regiunile Donețk și Lugansk.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite nu vor exercita presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda teritoriu Rusiei ca parte a unui acord de pace.

Pe 17 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că negocierile cu Rusia trebuie să țină seama de linia de contact actuală. El a menționat că Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea de teritoriu sau schimbul de teritoriu.

Editor : C.A.