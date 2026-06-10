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Trump afirmă că SUA au transportat în secret milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz

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Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite au reuşit să transporte în secret milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, în pofida blocadei şi a tensiunilor militare din regiune, transmite CNBC.

„Am scos milioane de barili de petrol. Nimeni nu ştie asta. Ştiţi cine nu ştie? Iranul, până acum”, a declarat Trump în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri cu presa.

Liderul american a susţinut că operaţiunea a implicat zeci de nave care au traversat zona pe timpul nopţii, fără lumini de navigaţie, după ce forţele americane au distrus sistemele radar iraniene din regiune.

„În urmă cu câteva nopţi am scos 22 de nave, târziu în noapte, fără lumini, pentru că iranienii nu mai aveau radar. Le-am distrus complet capacităţile radar”, a afirmat Trump.

Potrivit preşedintelui american, aceste transporturi clandestine reprezintă unul dintre motivele pentru care preţul petrolului a rămas sub pragul de 100 de dolari pe baril, în ciuda perturbărilor severe ale aprovizionării globale.

Declaraţiile sale vin la o zi după ce secretarul american al Energiei, Chris Wright, a afirmat că exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ”cresc semnificativ”, fără a oferi însă date concrete privind volumele transportate notează CNBC, citată de News.ro.

Conform companiei de analiză maritimă Lloyd’s List Intelligence, zeci de nave comerciale blocate în Golful Persic au reuşit să părăsească regiunea în ultimele săptămâni, în urma unei coordonări discrete cu Marina SUA.

Un oficial american din domeniul apărării a precizat anterior că forţele navale americane comunică şi coordonează tranzitul navelor care doresc să traverseze în siguranţă Strâmtoarea Ormuz, însă nu oferă escorte directe acestora.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, fiind tranzitată înainte de conflict de aproximativ 20% din comerţul mondial cu petrol. Blocarea traficului prin această zonă a provocat cea mai gravă perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria pieţei energetice globale.

Editor : Liviu Cojan

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