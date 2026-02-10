Live TV

Trump amenință că va împiedica deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Se așteaptă ca eu să le permit să «profite de America»!”

Data publicării:
Podul internațional Gordie Howe
Podul internațional Gordie Howe. Foto: Profimedia

Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui pod care leagă SUA și Canada până când Washingtonul va fi „despăgubit integral pentru tot” ceea ce a oferit vecinului său din nord, relatează BBC.

Podul internațional Gordie Howe, care leagă provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, nu se va deschide până când Ottawa „nu va trata Statele Unite cu corectitudinea și respectul pe care le merităm”, a scris președintele american pe rețelele sociale.

Potrivit site-ului web al proiectului, podul este finanțat de guvernul canadian, dar va fi proprietatea publică atât a Canadei, cât și a statului Michigan.

Nu este clar cum liderul de la Casa Albă ar putea bloca deschiderea acestuia, dar el a declarat că negocierile vor începe imediat, fără a da mai multe detalii.

Podul, care traversează râul Detroit, ar trebui să fie deschis traficului la începutul anului 2026, după efectuarea testelor oficiale și obținerea aprobărilor necesare. Construcția a început în 2018, dar proiectul a fost un subiect de dispută între cele două țări timp de mai bine de un deceniu.

Conform Canadian Broadcasting Corporation, costul estimat al proiectului este de 6,4 miliarde de dolari canadieni.

În declarația sa de pe platforma Truth Social, liderul american a afirmat că SUA ar trebui să dețină „cel puțin jumătate din acest activ”. El a sugerat, de asemenea, că Ottawa deține atât partea canadiană, cât și cea americană a podului.

Organizația care construiește podul, Windsor-Detroit Bridge Authority, este deținută în totalitate de guvernul canadian, potrivit site-ului web al proiectului.

Trump a scris: „Guvernul canadian se așteaptă ca eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, să le PERMIT să «profite de America»!”. „Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu vor fi despăgubite integral pentru tot ceea ce le-am oferit”, a adăugat el.

Familia Moroun - proprietarii americani ai Ambassador Bridge din vecinătate, care leagă Detroitul de Canada - a făcut apel la Trump în timpul primului său mandat să oprească construcția noului pod, argumentând că acesta le încalcă dreptul exclusiv de a percepe taxe de trecere.

Ca răspuns, Trump și primul ministru de la acea vreme, Justin Trudeau, au emis o declarație comună în care afirmau că podul era o „legătură economică vitală” între cele două țări. Luni, Trump a făcut referire la recentele dispute comerciale dintre cele două țări, afirmând că „tarifele pe care Canada le percepe pentru produsele noastre lactate sunt, de mulți ani, inacceptabile”.

El a mai spus că acordul comercial semnat luna trecută între Canada și China „va devora Canada”. Cel de-al 47-lea președinte american a mai afirmat: „Primul lucru pe care îl va face China va fi să pună capăt tuturor meciurilor de hochei pe gheață jucate în Canada și să elimine definitiv Cupa Stanley”.

Autoritatea responsabilă cu podurile din Canada, biroul premierului din Ontario și biroul primarului din Detroit nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii ale BBC.

Trump amenință că retrage certificarea aeronavelor fabricate în Canada şi vorbește de tarife de 50%. Măsura ar lovi și flota SUA

Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”

