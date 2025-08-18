Live TV

Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Donald Trump s-a întâlnit cu liderii europeni la Casa Albă. Sursa: Profimedia
Preşedintele american Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii europeni care l-au însoţit pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, anunță The Guardian. La reuniune, Trump a anunțat că Vladimir Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina.

„Cred că, într-un gest foarte important, președintele Putin a acceptat ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina”, a declarat Donald Trump. „Cred că țările europene vor prelua o mare parte din povară. Noi le vom ajuta și vom asigura securitatea,” a adăugat președintele SUA.

„Schimburi de teritorii”

Cu toate acestea, Trump a ținut să sublinieze: „Trebuie să discutăm și despre posibile schimburi de teritorii”. El a părut să sugereze că acestea ar fi dictate de liniile frontului actuale și de teritoriile ocupate de Rusia, arată Sky News.

Trump afirmă că astfel de schimburi ar trebui să țină „cont de linia de contact actuală”, adăugând: „Asta înseamnă zona de război, liniile de război care sunt acum, destul de evidente - foarte triste, de fapt, când le privești - și pozițiile de negociere”.

Zelenski a afirmat, însă, în repetate rânduri, că Ucraina nu va ceda teritoriu Rusiei. Președintele Ucrainei a fost invitat să spună câteva cuvinte la întâlnirea cu Trump și liderii europeni. Acesta a declarat că grupul a avut o „discuție foarte bună”.

Citește și Anunțul lui Donald Trump despre întâlnirea trilaterală cu Zelenski şi Putin. Când ar putea avea loc

„Am discutat despre aspecte foarte sensibile. Primul dintre acestea este garanțiile de securitate. Securitatea Ucrainei depinde de Statele Unite, de dumneavoastră și de liderii care ne sunt alături. Multe țări sunt de partea Ucrainei, a poporului nostru, și toți vrem să punem capăt acestui război. Vom discuta mai mult despre garanțiile de securitate. Este foarte important ca Statele Unite să dea semnale atât de puternice și să fie pregătite să ofere garanții de securitate”, a spus președintele ucrainean.

El i-a mulțumit din nou Melaniei Trump pentru scrisoarea adresată lui Vladimir Putin cu privire la copiii ucraineni răpiți, așa cum a făcut-o și mai devreme în Biroul Oval. 

Rutte: Trump a deblocat situația

După Zelenski, Trump l-a invitat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, să ia cuvântul. La rândul lui, acesta i-a mulţumit lui Trump pentru că a fost dispus să participe la garanţiile de securitate. Rutte l-a lăudat pe președintele american pentru faptul că a „deblocat situația” cu președintele Putin prin „inițierea dialogului”.

Rutte a adăugat că „dacă jucăm bine cartea, am putea pune capăt acestui conflict”, referindu-se la războiul din Ucraina.

Liderul NATO a mai spus că este „cu adevărat crucial” faptul că Trump se declară „dispus să participe” la garanțiile de securitate pentru Ucraina, afirmând că este „un pas important”.

A urmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că se va lucra la garanţiile de securitate. Ea a subliniat că fiecare copil trebuie să ajungă acasă.

Merz a îndemnat la presiuni asupra Rusiei

Un „mare, mare lider” în cuvintele lui Trump, cancelarul Friedrich Merz a îndemnat la presiuni asupra Rusiei şi a subliniat că vrea să vadă mai întâi un armistiţiu înainte de o eventuală trilaterală. Trump i-a replicat că în cazul unora dintre cele şase războaie pe care le-a încheiat nu a fost nevoie de un armistiţiu, deşi unele durau de zeci de ani.

Cancelarul Germaniei afirmă că o „cale spre pace este deschisă, dar cu toții ne dorim un armistițiu. Nu-mi pot imagina că următoarea întâlnire ar avea loc fără un armistițiu, așa că trebuie să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”.

Meloni: Discuțiile privind securitatea vor începe cu modelul NATO

Următoarea care a luat cuvântul a fost premierul italian Giorgia Meloni care a subliniat importanţa garanţiilor de securitate şi a reamintit că la propunerea Italiei aceste garanţii ar urma să fie asemănătoare Art. 5. Premierul italian a reamintit totodată celor prezenți „curajul” ucrainienilor pe câmpul de luptă în oprirea avansului rus.

„Dacă vrem să ajungem la pace și dacă vrem să garantăm dreptatea, trebuie să o facem uniți”, a declarat aceasta.

„Puteți conta, evident, pe Italia - așa cum a fost de la început, suntem de partea Ucrainei. Vom discuta despre multe subiecte importante. Primul dintre acestea este garanțiile de securitate - cum să fim siguri că nu se va mai întâmpla din nou, ceea ce este condiția prealabilă pentru orice fel de pace. Mă bucur că vom începe cu o propunere, și anume modelul articolului 5 din Tratatul NATO”, a punctat Meloni.

Macron și Starmer, pledoarie pentru garanții de securitate și „o pace justă”

Emmanuel Macron, care a stat şi la masă lângă Trump, nu numai în poza de familie, a început prin a-i mulţumi că a organizat această întâlnire. El s-a făcut ecoul comentariilor lui Merz conform cărora o încetare a focului este o „necesitate” şi a spus că toţi liderii susţin această idee.

El a pus accent, de asemenea, pe garanţiile de securitate, dar a spus că este nevoie şi de o armată ucraineană puternică în anii care vor urma. „Puteţi să contaţi pe noi, aşa cum şi noi sperăm că putem conta pe dvs. pentru a păstra pacea în Europa”, i-a spus Macron lui Trump.

Premierul britanic Keir Starmer a spus că este de aceeaşi părere cu antevorbitorul său şi crede că se poate face un progres real către o pace justă şi durabilă, iar trilaterala este un pas important în acest sens. 

Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, a subliniat că ţara sa are o graniţă de 800 de km cu Rusia şi a reuşit să găsească o soluţie în conflictul cu Rusia în 1944.

