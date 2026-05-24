Live TV

Video Trump anunță că nu a finalizat un acord cu Iranul. Rubio: Problema nucleară nu poate fi rezolvată „în 72 de ore”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
Din articol
Rubio: Problema nucleară nu poate fi rezolvată „în 72 de ore”

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică seara că negocierile cu Iranul nu sunt încă finalizate, dar promite că eventualul acord va fi „bun și corect”, spre deosebire de înțelegerea nucleară semnată în mandatul lui Barack Obama. Liderul de la Casa Albă îi atacă dur pe criticii negocierilor și susține că aceștia comentează fără să cunoască detaliile discuțiilor aflate încă în desfășurare, anunță BBC.

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că acordul aflat în negocieri între Washington și Teheran „nu este încă negociat în totalitate”, dar insistă că orice înțelegere finală va fi „bună și corectă”.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a criticat dur vocile care contestă negocierile și a susținut că acestea nu cunosc conținutul discuțiilor.

„Dacă voi încheia un acord cu Iranul, acesta va fi unul bun și corect, nu ca cel încheiat de Obama”, a scris Trump.

Liderul american a reluat atacurile la adresa fostului președinte Barack Obama și a acuzat administrația democrată că ar fi oferit Iranului „sume uriașe de bani” și „o cale clară și deschisă către o armă nucleară”.

„Acordul nostru este exact opusul”, a susținut Trump. „Nici măcar nu a fost negociat complet”

Trump a admis însă că negocierile nu sunt finalizate și că multe detalii rămân încă deschise.

„Nimeni nu l-a văzut și nimeni nu știe despre ce este vorba. Nici măcar nu a fost încă negociat în întregime”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

El i-a atacat apoi pe criticii negocierilor: „Nu-i ascultați pe ratații care critică ceva despre care nu știu nimic.”

Trump a insistat că administrația sa nu va repeta greșelile trecutului: „Spre deosebire de cei dinaintea mea, care ar fi trebuit să rezolve această problemă cu mulți ani în urmă, eu nu închei acorduri proaste!”

Rubio: Problema nucleară nu poate fi rezolvată „în 72 de ore”

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a afirmat duminică că nu este posibil să se încheie un acord privind programul nuclear iranian în „72 de ore”, în timp ce americanii şi iranienii spun că finalizează un acord pentru a pune capăt războiului, scrie AFP.

„Negocierile cu privire la programul nuclear sunt chestiuni extrem de tehnice. Nu se poate rezolva o problemă nucleară în 72 de ore, pe colţul unei mese”, a declarat Rubio pentru New York Times la New Delhi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Secretarul de stat american a cerut, de asemenea, redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran, „după care vom începe, potrivit modalităţilor convenite, negocieri foarte serioase privind îmbogăţirea (n.r. uraniului), privind uraniul înalt îmbogăţit şi privind angajamentul lor de a nu se dota niciodată cu arme nucleare”, a spus el.

Rubio a menţionat, în acest sens, un termen de „60 de zile” şi sprijinul a „şapte sau opt ţări din regiune pentru această abordare”. 

Citește și:

Netanyahu invocă garanții primite din partea lui Trump. Președintele SUA ar fi promis „desființarea totală” a programul nuclear iranian

Actualele negocieri se desfășoară într-un context regional extrem de tensionat, marcat de confruntări indirecte în Orientul Mijlociu și de presiuni din partea Israelului pentru limitarea completă a capacităților nucleare iraniene.

Trump a transmis în repetate rânduri că Iranul nu trebuie să obțină arma nucleară și a afirmat recent că „timpul este de partea noastră”, sugerând că Washingtonul nu se grăbește să încheie acordul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
3
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
4
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Vechimea în muncă online. Foto Getty Images
5
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele...
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
Digi Sport
MAI a intervenit și s-a aflat adevărul din spatele imaginilor cu ”dezastrul provocat de ucraineni în București”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ebola Congo
SUA transmit un mesaj ferm după noul focar de Ebola: „Suntem pregătiți”. Îndemnul unui oficial al administrației Trump
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Polonia îi face o propunere lui Trump după confuzia privind desfășurarea trupelor americane: „Suntem gata să facem asta”
profimedia-1059894656
Opoziția venezueleană își relansează ofensiva: Maria Corina Machado anunță o nouă candidatură
benjamin netanyahu - donald trump
Netanyahu invocă garanții primite din partea lui Trump. Președintele SUA ar fi promis „desființarea totală” a programul nuclear iranian
Donald Trump
Donald Trump ridică miza negocierilor cu Iranul: „Acordul depinde în totalitate de mine. Iar eu nu fac înțelegeri proaste”
Recomandările redacţiei
79th Cannes Film Festival - Winners Photocall
Cristian Mungiu critică lipsa de sprijin pentru filmul românesc...
Ilie Bolojan, împreună cu Cătălin Predoiu şi Alexandru Nazare, la videoconferinţa cu prefecţii.
Bolojan le cere prefecților să adune urgent date despre stadiul real...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tanczos Barna acuză AUR că a adus „influență rusă în politica...
forte de ordine turcesti
Sediul principalului partid de opoziţie din Turcia a fost luat cu...
Ultimele știri
Tragedie în județul Buzău: Un copil de patru ani a murit după ce a fost mușcat de un câine ciobănesc
Decizie surprinzătoare a lui Peter Magyar: „Îmi reduc salariul la jumătate”. Cine se mai află pe lista tăierilor, în Ungaria
Ministrul Culturii a anunţat că filmul lui Mungiu va fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru susţinerea la premiile Oscar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu, în tribune la FCSB – FC Botoșani: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi”
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Și-a înșelat soția, iar acum are parte de un nou eșec. Ce se întâmplă în viața celebrului milionar
Adevărul
„Nebunia progresează”. Moment de neputință la Kremlin: Putin a fost pus în dificultate în fața ofițerilor săi
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
Digi FM
Au împlinit 75 de ani de căsnicie și au dezvăluit secretul relației perfecte. Replica savuroasă a soțului a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marta Kostyuk a arătat o fotografie pe telefon la conferința de la Roland Garros: ”Asta am primit dimineață...
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Povestea fabuloasă a aventurierului Constantin Catemir. A fost mercenar, gardă de corp, ucigaș plătit și domn...
Newsweek
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ea e Quadzilla, găina cu patru picioare care a cucerit internetul: „Este șefa curții”
Film Now
Salma Hayek și soțul miliardar, relaxare pe Mediterană, după ce au găzduit o gală de lux la Cannes. Actriță...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...