Președintele american Donald Trump a anunțat duminică seara că negocierile cu Iranul nu sunt încă finalizate, dar promite că eventualul acord va fi „bun și corect”, spre deosebire de înțelegerea nucleară semnată în mandatul lui Barack Obama. Liderul de la Casa Albă îi atacă dur pe criticii negocierilor și susține că aceștia comentează fără să cunoască detaliile discuțiilor aflate încă în desfășurare, anunță BBC.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump a criticat dur vocile care contestă negocierile și a susținut că acestea nu cunosc conținutul discuțiilor.

„Dacă voi încheia un acord cu Iranul, acesta va fi unul bun și corect, nu ca cel încheiat de Obama”, a scris Trump.

Liderul american a reluat atacurile la adresa fostului președinte Barack Obama și a acuzat administrația democrată că ar fi oferit Iranului „sume uriașe de bani” și „o cale clară și deschisă către o armă nucleară”.

„Acordul nostru este exact opusul”, a susținut Trump. „Nici măcar nu a fost negociat complet”

Trump a admis însă că negocierile nu sunt finalizate și că multe detalii rămân încă deschise.

„Nimeni nu l-a văzut și nimeni nu știe despre ce este vorba. Nici măcar nu a fost încă negociat în întregime”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

El i-a atacat apoi pe criticii negocierilor: „Nu-i ascultați pe ratații care critică ceva despre care nu știu nimic.”

Trump a insistat că administrația sa nu va repeta greșelile trecutului: „Spre deosebire de cei dinaintea mea, care ar fi trebuit să rezolve această problemă cu mulți ani în urmă, eu nu închei acorduri proaste!”

Rubio: Problema nucleară nu poate fi rezolvată „în 72 de ore”

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a afirmat duminică că nu este posibil să se încheie un acord privind programul nuclear iranian în „72 de ore”, în timp ce americanii şi iranienii spun că finalizează un acord pentru a pune capăt războiului, scrie AFP.



„Negocierile cu privire la programul nuclear sunt chestiuni extrem de tehnice. Nu se poate rezolva o problemă nucleară în 72 de ore, pe colţul unei mese”, a declarat Rubio pentru New York Times la New Delhi.

Secretarul de stat american a cerut, de asemenea, redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran, „după care vom începe, potrivit modalităţilor convenite, negocieri foarte serioase privind îmbogăţirea (n.r. uraniului), privind uraniul înalt îmbogăţit şi privind angajamentul lor de a nu se dota niciodată cu arme nucleare”, a spus el.



Rubio a menţionat, în acest sens, un termen de „60 de zile” şi sprijinul a „şapte sau opt ţări din regiune pentru această abordare”.

Actualele negocieri se desfășoară într-un context regional extrem de tensionat, marcat de confruntări indirecte în Orientul Mijlociu și de presiuni din partea Israelului pentru limitarea completă a capacităților nucleare iraniene.

Trump a transmis în repetate rânduri că Iranul nu trebuie să obțină arma nucleară și a afirmat recent că „timpul este de partea noastră”, sugerând că Washingtonul nu se grăbește să încheie acordul.

