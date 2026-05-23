Live TV

Trump anunță că oscilează între o înțelegere cu Iranul şi reluarea războiului. „Fie avem un acord bun, fie îi arunc în aer”

Data publicării:
President Trump Holds A Cabinet Meeting At The White House
Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă, în declaraţii acordate telefonic publicaţiei Axios şi postului CBS News, că oscilează între încheierea unui acord cu Iranul şi reluarea ostilităţilor, adăugând că deocamdată analizează situaţia şi un proiect de acord împreună cu consilierii săi şi ar putea lua duminică o decizie, dar s-a arătat oarecum mulţumit de progrese, potrivit Reuters.

Fie ajungem la un acord bun, fie îi arunc în aer, a spus Trump în declaraţia pentru Axios şi a estimat că există şanse egale pentru oricare dintre aceste două variante, adică un acord sau reluarea războiului.

Într-o declaraţie separată, pentru postul CBS News, preşedintele Trump, cunoscut pentru inconsecvenţa afirmaţiilor sale, a părut mai puţin ameninţător şi a estimat că un acord cu Iranul se apropie mult. Cât despre negocierile în desfăşurare, el a spus că, cu fiecare zi care trece, este mai bine. Totuşi, el a evaluat tot la 50% - 50% şansele unui acord sau ale reluării ostilităţilor.

Conform aceluiaşi post, care citează surse apropiate discuţiilor, cea mai recentă propunere de proiect de acord ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deblocarea unor active iraniene aflate în bănci din străinătate şi continuarea negocierilor pentru încă 30 de zile.

Voi semna un acord numai dacă obţinem tot ce vrem, a mai indicat Trump în declaraţia pentru CBS News, insistând că un astfel de acord trebuie să împiedice Iranul să obţină o armă nucleară şi să prevadă că uraniul înalt îmbogăţit iranian va fi gestionat în mod satisfăcător.

După ce a anunţat că nu mai poate participa la nunta din acest weekend a fiului său, Don Jr., liderul de la Casa Albă are sâmbătă discuţii cu consilierii săi, inclusiv cu vicepreşedintele J.D. Vance şi cu emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, pentru a evalua situaţia şi proiectul de acord ce ar fi rezultat după ultimele negocieri, discuţii despre care atât Iranul, cât şi Pakistanul, care s-a impus ca mediator, şi secretarul de stat american Marco Rubio au apreciat că au condus la progrese.

Citește și:

Culisele destrămării diplomației americane sub administrația Trump. Cum își pierd SUA influența: ambasade slăbite, aliați neliniștiți

Tot sâmbătă, potrivit unui oficial arab citat de Reuters, preşedintele american va avea discuţii telefonice cu liderii din Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Egipt şi Pakistan.

Negocierile intense desfăşurate în ultimele 24 de ore au avut ca rezultat progrese încurajatoare către o înţelegere finală, a comunicat sâmbătă mai devreme biroul de presă al armatei pakistaneze, după ce comandantul-şef al acesteia, mareşalul Asim Munir, a încheiat o vizită de mediere la Teheran.

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat în faţa presei, în timpul unei vizite în India, existenţa unor progrese şi a anticipat un anunţ oficial în zilele următoare asupra încheierii unei înţelegeri.

Teheranul a confirmat de asemenea - printr-o declaraţie a purtătorului de cuvânt al Ministerului său de Externe, Esmail Baghaei - o apropiere a poziţiilor, dar s-a abţinut să afirme că un acord ar fi iminent şi a susţinut că problema dosarului nuclear iranian, o chestiune esenţială pentru SUA, ar urma să fie negociată abia într-o etapă ulterioară, când ar putea fi abordate de asemenea ridicarea sancţiunilor americane şi deblocarea fondurilor iraniene în străinătate.

Citește și:

Iranul amenință cu un răspuns „zdrobitor” dacă Trump va relua atacurile: „Ne-am reconstruit forțele armate”

Oficialul iranian a mai menţionat că acum părţile încearcă să convină un memorandum de înţelegere (n.r. un protocol) bazat pe propunerea Iranului în 14 puncte, care a fost discutată şi revizuită de mai multe ori în procesul de mediere şi se axează pe încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban. El a avertizat însă că există încă diferenţe de opinie asupra unor puncte.

Preşedintele parlamentului de la Teheran, Bagher Qalibaf, care este negociatorul-şef al Iranului în discuţiile de pace cu SUA, i-a transmis mareşalului pakistanez Asim Munir în timpul întâlnirii de sâmbătă că Teheranul nu va renunţa la drepturile sale, aceasta fiind o posibilă aluzie la programul nuclear iranian, pe care Washingtonul încearcă să-l limiteze şi îi cere în acest scop Teheranului predarea stocului de circa 440 de kilograme de uraniu înalt îmbogăţit.

Medierea discuţiilor între Iran şi SUA se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară, fie prin diluare, acestea fiind condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maia sandu sustine un discurs
1
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
2
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
cnair
3
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
4
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
5
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
Digi Sport
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump face salutul militar
Trump a câștigat bătăliile, dar pierde războiul cu Iranul? Semnele care alimentează temerile Washingtonului
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Qatar avertizează Iranul că libertatea de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz nu este „negociabilă”
U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
„O mică neînțelegere la Pentagon” a provocat „un șoc major” în Polonia. Ambasador: A fost percepută ca o trădare
stramtoarea ormuz - nave
Iranul a permis tranzitarea Strâmtorii Ormuz pentru mai mult de 100 de vase în ultimele patru zile
steaguri ale sua si iranului
Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind reluarea atacurilor după ce Donald Trump și-a schimbat programul
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan avertizează: „România pierde toți banii dacă proiectele PNRR...
fani max korzh
Mii de fani ai artistului Max Korzh, la concertul de pe Arena...
vladimir putin
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului...
ambulanta judeteana
Detalii în exclusivitate: Nereguli grave ies la iveală în cazul...
Ultimele știri
Peter Magyar anunţă finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor UE pentru Ungaria
FMI cere reforme drastice în UE: fără măsuri, datoria poate deveni „explozivă”: „A merge pe val nu mai funcționează”
Filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu a primit patru premii la Cannes, înaintea galei de premiere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
Video șocant! Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Reacția...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Daniel Pancu, acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid. Când ar urma să fie prezentat...
Adevărul
Avertismentul Comisiei Europene, „tradus” de economiști: „Nu avem un infarct economic, ci o stagflație...
Playtech
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Rihanna și-a făcut un tatuaj desenat chiar de copiii ei. Poate părea banal sau chiar absurd, dar pentru ea e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Ceas de un milion de euro, furat dintr-un celebru hotel din Cannes. Bijuteriile turiştilor bogaţi, tința...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...