Trump anunță o creștere masivă a producției de arme în SUA: „Companiile au fost de acord”

Președintele american Donald Trump anunţă că a avut o întâlnire „fructuoasă” cu cei mai mari producători din domeniul apărării din SUA, care, potrivit lui, au fost de acord să-şi crească producţia de patru ori în cazul armelor ghidate cu precizie.

„Tocmai am încheiat o întâlnire foarte fructuoasă cu cele mai mari companii producătoare din domeniul apărării din SUA, în cadrul căreia am discutat despre producţie şi programele de producţie. Acestea au acceptat să mărească de patru ani producţia de armament de „clasă superioară”, întrucât ne dorim să atingem cât mai repede posibil cele mai înalte niveluri cantitative”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

„Extinderea a început cu trei luni înainte de întâlnire, iar fabricile şi producţia multora dintre aceste arme sunt deja în curs de desfăşurare”, a menţionat Donald Trump.

„Avem o rezervă practic nelimitată de muniţii de calitate medie şi medie superioară, pe care le folosim, de exemplu, în Iran şi recent în Venezuela. Cu toate acestea, am crescut şi comenzile la aceste niveluri”, a adăugat preşedintele SUA.

El a precizat că la întâlnire cu fost prezenţi directorii executivi ai BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman şi Raytheon.

Întâlnirea s-a încheiat cu programarea unei alte întâlniri peste două luni, mai spune Donald Trump înainte de a menţiona că „statele din toată ţara licitează pentru aceste noi fabrici”.

Citește și:

Trump vrea să aplice în Iran „modelul Venezuela”: „Este scenariul perfect”. Care sunt șansele să reușească

Editor : C.A.