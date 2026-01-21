Live TV

Trump îl atacă pe Mark Carney, după discursul său de la Davos: „Canada există datorită SUA”

Data publicării:
donald trump mark carney
Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, s-a adresat direct prim-ministrului Mark Carney într-un discurs susținut miercuri la Forumul Economic Mondial, afirmând că „Canada există datorită Statelor Unite”. Trump îl acuză pe Carney, care a avut marți, în cadrul Forumului, un discurs împotriva hegemoniei americane, că nu este „prea recunoscător”. „Construim o cupolă de aur care, prin însăși natura sa, va apăra Canada”, susține liderul american. 

„L-am urmărit ieri pe prim-ministrul vostru. Nu a fost prea recunoscător, dar ar trebui să ne fie recunoscători. Canada există datorită Statelor Unite”, a spus Trump. „Ține minte asta, Mark (Carney - n.red.), data viitoare când vei face declarații”. 

Trump a vorbit la Forumul Economic Mondial de la Davos, din Elveția, în fața a sute de lideri guvernamentali și de afaceri din întreaga lume. 

Comentariile despre Canada au fost făcute în contextul în care Trump vrea să achiziționeze Groenlanda, un teritoriu al Danemarcei, aliat NATO, despre care el spune că este necesar pentru „securitatea națională” a Statelor Unite. 

„Tot ce vrem de la Danemarca pentru securitatea națională și internațională și pentru a ține la distanță potențialii noștri dușmani foarte energici și periculoși este acest teritoriu pe care vom construi cea mai mare cupolă de aur construită vreodată”, a spus Trump. „Construim o cupolă de aur care, prin însăși natura sa, va apăra Canada”. 

Donald Trump l-a vizat pe premierul canadian Mark Carney, care a avut un discurs tranșant cu privire la „hegemonia” exercitată de SUA. 

„Canada primește o grămadă de gratuițăți de la noi (Statele Unite n.r.). Ar trebui să ne fie recunoscători, dar nu sunt. L-am urmărit pe premierul vostru și nu a fost prea recunoscător. Dar ar trebui să ne fie recunoscători. Canada trăiește datorită Statelor Unite. Amintește-ți asta, Mark, data viitoare când faci declarații”, a transmis liderul de la Casa Albă. 

Statele Unite „solicită negocieri imediate” pentru achiziționarea Groenlandei, unde Washingtonul intenționează să construiască o „Cupolă (dom) de Aur” pentru a o proteja de potențiali inamici, a declarat miercuri președintele american Donald Trump în discursul său adresat summitului mondial al liderilor politici și economici de la Davos. 

„Am un respect enorm pentru poporul din Groenlanda și pentru poporul din Danemarca”, a spus Trump, abordând subiectul teritoriului insular arctic, pe care l-a numit „o bucată mare și frumoasă de gheață”. 

Trump a afirmat că sistemul său de apărare antirachetă multistratificat, „Golden Dome”, ar apăra SUA de rachetele balistice intercontinentale rusești și chinezești și de alte arme, care, în caz contrar, ar putea „dezorganiza” totul. 

„Nicio națiune sau grup de națiuni nu este mai bine poziționat pentru a apăra Groenlanda decât Statele Unite”, a adăugat el. 

Președintele SUA a spus că dovada poate fi văzută în „Al Doilea Război Mondial, când Danemarca a căzut în fața Germaniei în doar șase ore de luptă”. 

„SUA au fost atunci obligate ... să trimită forțele noastre pentru a păstra teritoriul Groenlandei, cu costuri și cheltuieli mari”, a adăugat el. 

După război, „pe care l-am câștigat, l-am câștigat cu brio”, a spus Trump – de altfel, „probabil că ați vorbi cu toții germană și japoneză”, a glumit el – SUA au restituit controlul insulei Danemarcei. „Cât de proști am fost. Am restituit-o. Dar cât de nerecunoscători sunt ei acum”. 

SUA au peste 100 de militari staționați permanent în Groenlanda și pot aduce forțe suplimentare în temeiul tratatelor existente, inclusiv Acordul de apărare dintre SUA și Danemarca din 1951 – care a fost actualizat de atunci – și cadrul de securitate colectivă al NATO, potrivit Euronews. 

Adresându-se aliaților SUA, Trump a subliniat că dorința Washingtonului de a cumpăra Groenlanda nu reprezintă o amenințare pentru NATO, pe care a criticat-o spunând că „(SUA) dau atât de mult și primesc atât de puțin în schimb”. 

„Ce am obținut de la NATO este – nimic”, după ce am finanțat 100% din aceasta, a spus el. „Și ceea ce cerem în schimb este un loc numit Groenlanda”. 

SUA se vor abține să o achiziționeze cu forța, a repetat Trump. 

„Probabil că nu vom obține nimic, cu excepția cazului în care decid să folosesc forța excesivă, situație în care, sincer, am fi de neoprit”, a spus Trump. „Dar nu voi face asta. Bine. Acum toată lumea spune: «Oh, ce bine». Aceasta este probabil cea mai importantă declarație pe care am făcut-o, pentru că oamenii credeau că voi folosi forța. Nu trebuie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus Trump. „Puteți spune «da», și vom fi foarte recunoscători, sau puteți spune «nu», și noi vom ține minte”. 

