Live TV

Trump intervine în campania din Ungaria: apel către maghiari să voteze pentru „aliatul” Orban: „Un lider puternic și influent”

Data actualizării: Data publicării:
3417925944267159
Președintele SUA, Donald Trump, alături de premierul Ungariei, Viktor Orban. Sursa: Donald Trump/Truth Social

Președintele american Donald Trump îi încurajează pe maghiari să „iasă la vot” pentru realegerea prim-ministrului Viktor Orban, în contextul în care populația se pregătește să meargă la urne duminică. Trump l-a lăudat pe aliatul său apropiat, descriindu-l drept un „lider cu adevărat puternic și influent” într-o postare pe Truth Social, recunoscându-i meritul de a fi contribuit la atingerea „unor noi culmi ale cooperării și a unor realizări spectaculoase” între SUA și Ungaria, anunță The Hill.

„Ungaria: IEȘIȚI LA VOT PENTRU VIKTOR ORBAN”, a scris Trump. „El este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR, și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei - VIKTOR ORBAN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR UNGAR. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”

Postarea lui Trump a inclus o fotografie a celor doi de la vizita lui Orban la Casa Albă din noiembrie, o întâlnire care s-a axat pe cererea prim-ministrului de a obține o derogare pentru importul de petrol rusesc în contextul sancțiunilor impuse de SUA.

Susținerea, pe care președintele a oferit-o oficial în februarie, vine după ce vicepreședintele Vance s-a deplasat la Budapesta săptămâna aceasta pentru a consolida sprijinul pentru Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Orban ocupă funcția de prim-ministru al Ungariei fără întrerupere din 2010 și a devenit o figură polarizantă în politica globală. Admiratorii de dreapta salută modelul său „iliberal” de guvernare, în timp ce criticii susțin că a subminat statul de drept și libertatea presei pentru a canaliza resurse către oligarhii țării.

De asemenea, el a fost criticat pentru legăturile sale strânse cu președintele rus Vladimir Putin și pentru opoziția sa publică față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Viktor Orban și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai grea încercare de până acum în cadrul alegerilor viitoare, sondajele independente recente indicând că partidul de opoziție Tisza este pe cale să obțină o majoritate de două treimi în Parlament, potrivit Reuters.

Liderul opoziției, Peter Magyar, a declarat pentru Associated Press într-un interviu exclusiv vinerea trecută că alegerile vor fi un „referendum” privind poziția Ungariei pe scena internațională.

„Ungurii consideră în continuare că pacea și dezvoltarea Ungariei sunt garantate de apartenența la Uniunea Europeană și la NATO”, a declarat Magyar pentru AP. „Cred că acesta va fi într-adevăr un referendum privind locul țării noastre în lume.”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Digi Sport
Gestul făcut de Traian Băsescu, după ce a depus coroana la sicriul lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
