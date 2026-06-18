Trump le-a mulțumit lui Xi și lui Putin pentru neutralitatea în războiul din Iran: „Ar fi putut să ne complice mult mai mult situația”

Donald Trump i-a descris miercuri pe președintele chinez Xi Jinping și pe președintele rus Vladimir Putin drept „neutri” în timpul războiului cu Iranul, afirmând că aceștia nu i-au zădărnicit eforturile de a frâna ambițiile nucleare ale Teheranului, relatează Reuters.

„Vreau doar să le mulțumesc, pentru că au îmbunătățit mult situația”, a declarat Trump după încheierea acordului.

În cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia summitului Grupului celor Șapte de la Evian-les-Bains, Franța, președintele american le-a spus jurnaliștilor că le este recunoscător liderilor pentru că s-au abținut să se implice în conflict.

„Vreau să mulțumesc Chinei și președintelui Xi. Am fost alături de el, iar el a rămas neutru, absolut neutru, și apreciez acest lucru”, a declarat Trump. „Și vreau să-i mulțumesc lui Vladimir Putin, care a fost foarte neutru. Ar fi putut să ne complice mult mai mult situația”.

Declarațiile lui Trump au contrastat cu comentariile sale referitoare la aliații SUA, de la Japonia până în Europa, pe care i-a criticat pentru că nu au contribuit la operațiunea militară sau la eforturile ulterioare de a debloca Strâmtoarea Hormuz, ruta comercială maritimă blocată de Iran.

Moscova și Beijingul întrețin relații strânse cu Teheranul. Rusia a declarat că războiul ar putea duce la o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu.

Beijingul a condamnat atacurile Washingtonului asupra Teheranului, calificându-le drept o încălcare flagrantă a suveranității țării. Potrivit unor surse familiarizate cu situația, oficialii serviciilor de informații americane consideră că Beijingul a furnizat Teheranului bunuri cu potențială utilizare militară. Rafinăriile independente de petrol din China au fost principalii clienți ai Iranului pe durata conflictului, sfidând sancțiunile SUA.

Trump a afirmat însă că Xi a contribuit la soluționarea conflictului și a evitat să trimită „armament greu” sau rachete sol-aer portabile.

„Ar fi putut trimite un petrolier însoțit de câte șase distrugătoare pe fiecare parte. Nu au făcut asta. Președintele Xi m-a ajutat. A încercat să mă ajute și cred că, probabil, a contribuit la rezolvarea problemei”, a declarat cel de-al 47-lea președinte al SUA.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a afirmat că poziția lor a fost „consecventă” și că au „lucrat fără încetare pentru încetarea luptelor și instaurarea păcii”.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

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Editor : A.M.G.