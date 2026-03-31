Atacul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie ar fi putut părea brusc la prima vedere, dar procesul de gândire din spatele acestuia s-a dezvoltat de-a lungul a zeci de ani. Într-un interviu din 1987, care a reapărut recent și a devenit viral, Donald Trump poate fi văzut întrebând de ce SUA nu pot pur și simplu să meargă și să ia petrolul Iranului. Exact în aceeași perioadă (Trump avea 51 de ani) Trump a afirmat că va fi într-o zi președinte al Statelor Unite.

Videoclipul provine dintr-o emisiune a programului „20/20” de la ABC, realizată de jurnalista Barbara Walters. La acea vreme, în perioada războiului dintre Iran și Irak, Iranul viza petrolierele din Strâmtoarea Ormuz, scrie MSN.

„Lasă-i să aibă Iranul, tu ia-le petrolul”, a spus Trump, adăugând că va izbucni un război dacă SUA vor rămâne „slabe”. „Vei avea un război dacă ești slab”, i-a spus el lui Walters. „Veți avea un război și acesta va începe în Orientul Mijlociu”, a spus el.

„Data viitoare când Iranul atacă această țară, intrați și puneți mâna pe una dintre marile lor instalații petroliere… și vreau să spun, puneți mâna pe ea și păstrați-o și recuperați-vă pierderile, pentru că această țară a pierdut din cauza Iranului”, a spus el.

40 de ani mai târziu

Trump a reiterat aceleași sentimente într-un interviu recent acordat Financial Times. El a spus că lucrul său preferat era să ia petrolul din Iran.

„Să fiu sincer cu tine, lucrul meu preferat este să iau petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: «de ce faci asta?» Dar sunt oameni proști”, a spus Trump.

El a comparat planurile sale în Iran cu cele din Venezuela, unde SUA urmăresc să controleze sectorul petrolier pe termen nelimitat, după capturarea lui Nicolas Maduro la începutul acestui an.

SUA au ordonat desfășurarea a aproximativ 10.000 de militari pentru operațiuni terestre, împreună cu elemente ale Diviziei 82 Aeropurtate. USS Tripoli și Unitatea 31 de Expediție a Marinei au intrat în regiune.

Editor : Sebastian Eduard