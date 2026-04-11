Trump: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă destul de curând". Marea Britanie găzduiește o nouă reuniune privind deblocarea traficului

Donald J Trump Signs Executive Order Launching National Fraud Task Force In Washington DC - 16 Mar 2026.
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri reporterilor că SUA vor avea Strâmtoarea Ormuz „deschisă destul de curând”, dar nu a dat detalii şi a recunoscut că nu va fi un pas uşor, relatează Reuters.

Trump a sugerat, de asemenea, că alte ţări oferă ajutor, dar nu a identificat niciuna.

„Alte ţări folosesc strâmtoarea. Aşadar, avem alte ţări care se oferă să ne ajute”, a spus Trump. „Nu va fi uşor... Aş spune asta - o vom deschide destul de curând”, a adăugat Trump.

Potrivit Politico, Marea Britanie va găzdui săptămâna viitoare o nouă rundă de discuţii cu aliaţii non-americani privind modalităţile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, a declarat vineri un oficial britanic la curent cu planurile. Oficialii din 41 de ţări urmează să se reunească pentru prima dată de când preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu cu Iranul, a precizat oficialul.

Cu toate acestea, următoarea rundă de negocieri găzduită de Regatul Unit se va desfăşura la un nivel inferior faţă de prima rundă, din 2 aprilie. În timp ce la prima rundă de negocieri au participat miniştrii de externe, la următoarea vor fi implicaţi oficiali de la nivelul directorilor politici.

Oficialul citat de Politico a refuzat să precizeze data la care vor avea loc discuţiile, dar a afirmat că acestea vor urma grupurilor de lucru multinaţionale în cadrul cărora vor fi elaborate soluţii practice. Marea Britanie se aşteaptă ca discuţiile să exploreze măsuri economice şi politice, precum sancţiuni şi colaborarea cu Organizaţia Maritimă Internaţională pentru eliberarea navelor blocate în Golful Persic.

Blocarea strâmtorii de către Teheran de la începutul războiului din Iran a provocat cea mai gravă perturbare a aprovizionării globale cu energie din istorie. Strâmtoarea este un punct prin care trec aproximativ 20% din transporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Trump a fost nemulţumit de eşecul aliaţilor NATO de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz. Reuters a relatat joi că secretarul general al NATO, Mark Rutte, după întâlnirea cu Trump, a declarat guvernelor europene că preşedintele SUA doreşte în câteva zile angajamente concrete pentru a ajuta la securizarea strâmtorii.

SUA cer mai mult de la NATO, dar trimit semnale mixte. Ce înseamnă, de fapt, „pilonul european”, ideea atribuită inițial lui Kennedy

SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi a bazelor americane din statele din Golf. Atacurile americane şi israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene asupra Libanului au ucis mii de oameni şi au provocat strămutarea a milioane de persoane.

Războiul a dus la creşterea preţurilor petrolului şi a zguduit pieţele globale.

Trump a anunţat marţi un armistiţiu fragil cu Teheranul, după ce anterior ameninţase că va distruge întreaga civilizaţie a Iranului. Traficul naval prin strâmtoare a rămas blocat.

Sâmbătă sunt aşteptate la Islamabad, în Pakistan, primele negocieri pentru un eventual acord de pace între delegaţiile iraniană şi americană, care este condusă de vicepreşedintele JD Vance.

