Live TV

Trupele Gărzii Naționale au intrat în Washington DC: 23 de oameni arestați. Primarul respinge „presiunea autoritară” a lui Trump

Data actualizării: Data publicării:
National Guard Arrives In Washington
Un membru al Gărzii Naționale își ajustează șapca în timp ce privește Capitoliul SUA după sosirea sa la Washington. Foto: Profimedia

Trupele Gărzii Naționale a SUA au început să apară pe străzile din Washington DC, la o zi după ce președintele Donald Trump a trimis forțele e în oraș și a preluat controlul asupra poliției, argumentând că infracționalitatea violentă a scăpat de sub control. Marți seara, vehicule blindate au fost văzute în centrele urbane și în locurile turistice din capitala SUA, scrie BBC News.

Oficialii au declarat că se așteaptă mobilizarea a 800 de soldați ai Gărzii Naționale, precum și a 500 de agenți federali.

Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, care a negat că criminalitatea a scăpat de sub control în orașul său, a descris mobilizarea trupelor ca fiind o „presiune autoritară”.

Trump, republican, a amenințat cu mobilizări similare și împotriva New Yorkului și Chicago, alte două orașe controlate de democrați.

Soldații camuflați au început să sosească în capitala SUA după anunțul făcut de Trump luni.

Au fost văzuți ridicând baricade în fața mai multor clădiri guvernamentale și făcând fotografii cu turiștii.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, 23 de persoane au fost arestate luni seara de agenții federali. Agenții ajută forțele de ordine locale.

Ea a declarat că arestările au fost efectuate pentru omor, infracțiuni cu arme de foc, trafic de droguri, acte obscene, hărțuire, conducere imprudentă și alte infracțiuni.

„Acesta este doar începutul”, a declarat Leavitt.

„În cursul lunii următoare, administrația Trump va urmări fără încetare și va aresta fiecare criminal violent din district care încalcă legea, subminează siguranța publică și pune în pericol cetățenii americani care respectă legea”.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat ulterior că agenții FBI au fost implicați în aproximativ jumătate din aceste arestări.

Atât primarul Washingtonului, cât și șeful poliției orașului au declarat mai devreme în cursul zilei că împărtășesc același obiectiv cu agenții federali.

„Mă concentrez pe intensificarea eforturilor federale și pe modul în care putem valorifica la maximum agenții federali de care dispunem”, a declarat Bowser după o întâlnire marți cu procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Șefa Departamentului de Poliție Metropolitană, Pamela Smith, a declarat: „Știm că trebuie să eliminăm armele ilegale de pe străzile noastre și, dacă avem acest aflux de forțe suplimentare, știm că orașul nostru va deveni și mai bun”.

Însă, marți seara, la o adunare publică, primarul și-a intensificat criticile la adresa lui Trump.

Bowser a îndemnat membrii comunității să „protejeze orașul, să protejeze autonomia și autonomia locală și să treacă peste acest om și să se asigure că alegem o Cameră a Reprezentanților democrată, astfel încât să avem un sprijin împotriva acestei presiuni autoritare”, potrivit New York Times.

Acest lucru vine în contextul în care a fost lansată o vânătoare de oameni pentru un agresor înarmat care a ucis un bărbat luni seara în Logan Circle, unul dintre cele mai trendy cartiere din Washington DC, la doar un kilometru de Casa Albă.

Potrivit presei locale, acesta a fost al 100-lea omor înregistrat în Washington DC în acest an.

Poliția spune că suspectul a fost văzut ultima dată purtând o cămașă neagră și având asupra sa o pușcă.

Împușcăturile au determinat Serviciul Secret al SUA să întărească măsurile de securitate în jurul reședinței președintelui, ca măsură de precauție.

Potrivit datelor privind criminalitatea publicate de Poliția Metropolitană din Washington DC, infracțiunile violente au atins un nivel maxim în 2023 și au scăzut cu 35% anul trecut, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii.

Însă președintele Sindicatului Poliției din DC, Gregg Pemberton, a contestat aceste cifre, acuzând anterior departamentul de poliție al orașului de „falsificarea deliberată a datelor privind criminalitatea, creând o imagine falsă a reducerii criminalității în timp ce comunitățile suferă”.

Datele FBI indică, de asemenea, o scădere a criminalității în Washington DC anul trecut, dar mai modestă, de 9%.

Studiile sugerează că rata omuciderilor din capitală este mai mare decât media comparativ cu alte orașe mari din SUA.

Citește și:

Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Soloviov
1
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
Jandarmi bun
3
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
masini de scoala
4
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați pe front în ucraina
„O stare permanentă de asediu”. Cum se pregătește Kremlinul pentru...
elev
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în...
tancuri germane Leopard
Europa se pregătește de război și își extinde fabricile de armament...
alegeri, vot
Anularea alegerilor din 2024, menționată în raportul Departamentului...
Ultimele știri
Putin a vorbit la telefon cu liderul nord-coreean. Ce i-a transmis președintele rus lui Kim Jong Un înaintea summitului cu Trump
Marina chineză pretinde că a „alungat” un distrugător american dintr-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud
Summitul Trump - Putin: planul include o discuție a celor doi lideri însoțiți doar de traducători. Problema cu locul de întâlnire
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”
corturi ale persoanelor fara adapost in washington
Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul
donald trump in birou
Donald Trump vrea să preia controlul asupra Washingtonului, chiar dacă legea nu-i permite. Acțiunile liderului de la Casa Albă
imigranti sua
Noua găselniță a administrației Trump: fondurile destinate combaterii terorismului, folosite pentru arestarea migranților ilegali
Emma Răducanu
Tenis. Emma Răducanu a ajuns în semifinale la Washington, după ce a eliminat-o pe Maria Sakkari
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
Adevărul
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului de pensii. „O...
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii şi ce a primit Mihaela...
Newsweek
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...