Trupele Gărzii Naționale au intrat în Washington DC: 23 de oameni arestați. Primarul respinge „presiunea autoritară” a lui Trump

Trupele Gărzii Naționale a SUA au început să apară pe străzile din Washington DC, la o zi după ce președintele Donald Trump a trimis forțele e în oraș și a preluat controlul asupra poliției, argumentând că infracționalitatea violentă a scăpat de sub control. Marți seara, vehicule blindate au fost văzute în centrele urbane și în locurile turistice din capitala SUA, scrie BBC News.

Oficialii au declarat că se așteaptă mobilizarea a 800 de soldați ai Gărzii Naționale, precum și a 500 de agenți federali.

Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, care a negat că criminalitatea a scăpat de sub control în orașul său, a descris mobilizarea trupelor ca fiind o „presiune autoritară”.

Trump, republican, a amenințat cu mobilizări similare și împotriva New Yorkului și Chicago, alte două orașe controlate de democrați.

Soldații camuflați au început să sosească în capitala SUA după anunțul făcut de Trump luni.

Au fost văzuți ridicând baricade în fața mai multor clădiri guvernamentale și făcând fotografii cu turiștii.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, 23 de persoane au fost arestate luni seara de agenții federali. Agenții ajută forțele de ordine locale.

Ea a declarat că arestările au fost efectuate pentru omor, infracțiuni cu arme de foc, trafic de droguri, acte obscene, hărțuire, conducere imprudentă și alte infracțiuni.

„Acesta este doar începutul”, a declarat Leavitt.

„În cursul lunii următoare, administrația Trump va urmări fără încetare și va aresta fiecare criminal violent din district care încalcă legea, subminează siguranța publică și pune în pericol cetățenii americani care respectă legea”.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat ulterior că agenții FBI au fost implicați în aproximativ jumătate din aceste arestări.

Atât primarul Washingtonului, cât și șeful poliției orașului au declarat mai devreme în cursul zilei că împărtășesc același obiectiv cu agenții federali.

„Mă concentrez pe intensificarea eforturilor federale și pe modul în care putem valorifica la maximum agenții federali de care dispunem”, a declarat Bowser după o întâlnire marți cu procurorul general al SUA, Pam Bondi.

Șefa Departamentului de Poliție Metropolitană, Pamela Smith, a declarat: „Știm că trebuie să eliminăm armele ilegale de pe străzile noastre și, dacă avem acest aflux de forțe suplimentare, știm că orașul nostru va deveni și mai bun”.

Însă, marți seara, la o adunare publică, primarul și-a intensificat criticile la adresa lui Trump.

Bowser a îndemnat membrii comunității să „protejeze orașul, să protejeze autonomia și autonomia locală și să treacă peste acest om și să se asigure că alegem o Cameră a Reprezentanților democrată, astfel încât să avem un sprijin împotriva acestei presiuni autoritare”, potrivit New York Times.

Acest lucru vine în contextul în care a fost lansată o vânătoare de oameni pentru un agresor înarmat care a ucis un bărbat luni seara în Logan Circle, unul dintre cele mai trendy cartiere din Washington DC, la doar un kilometru de Casa Albă.

Potrivit presei locale, acesta a fost al 100-lea omor înregistrat în Washington DC în acest an.

Poliția spune că suspectul a fost văzut ultima dată purtând o cămașă neagră și având asupra sa o pușcă.

Împușcăturile au determinat Serviciul Secret al SUA să întărească măsurile de securitate în jurul reședinței președintelui, ca măsură de precauție.

Potrivit datelor privind criminalitatea publicate de Poliția Metropolitană din Washington DC, infracțiunile violente au atins un nivel maxim în 2023 și au scăzut cu 35% anul trecut, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii.

Însă președintele Sindicatului Poliției din DC, Gregg Pemberton, a contestat aceste cifre, acuzând anterior departamentul de poliție al orașului de „falsificarea deliberată a datelor privind criminalitatea, creând o imagine falsă a reducerii criminalității în timp ce comunitățile suferă”.

Datele FBI indică, de asemenea, o scădere a criminalității în Washington DC anul trecut, dar mai modestă, de 9%.

Studiile sugerează că rata omuciderilor din capitală este mai mare decât media comparativ cu alte orașe mari din SUA.

