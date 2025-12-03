Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, susține Marco Rubio. „Rușii sunt dispuși să piardă soldați”

Ucraina și Rusia „se luptă literalmente pentru 30-50 de kilometri”, a spus secretarul de stat american Marco Rubio într-un interviu acordat prezentatorului Fox News Sean Hannity, răspunzând la întrebări despre stadiul negocierilor privind acordul de pace.

„Acum ei se luptă literalmente pentru un spațiu de 30-50 de kilometri și pentru restul de 20% din regiunea Donețk care a mai rămas. Ceea ce încercăm să facem – și cred că am înregistrat un anumit progres – este să înțelegem cu ce ar putea fi de acord ucrainenii, ce le-ar oferi garanții de securitate pentru viitor, astfel încât țara lor să nu mai fie niciodată invadată; ce le-ar permite nu doar să-și refacă economia, ci și să prospere, să fie o țară cu o economie în creștere. Teoretic, dacă totul se face corect, în 10 ani PIB-ul Ucrainei ar putea fi mai mare decât cel al Rusiei”, a afirmat Rubio, conform Meduza.

Conform acestuia, este vorba despre protejarea suveranității și independenței pe termen lung a Ucrainei, „pentru ca aceasta să nu devină un stat marionetă, ci să rămână cu adevărat independentă și suverană”.

Secretarul de stat al SUA a reamintit, de asemenea, că „la un moment dat” la începutul războiului, Rusia controla o suprafață mult mai mare din teritoriul Ucrainei decât în prezent și a subliniat că ucrainenii „au obținut un succes enorm datorită curajului, vitejiei și ferocității cu care au luptat”. Dar acum confruntarea s-a transformat într-un război de uzură și, „din păcate, rușii demonstrează că sunt dispuși să piardă câte șapte mii de soldați pe săptămână pentru a-și atinge obiectivul”.

„Putin a spus acum câteva săptămâni: «poate dura mult timp, dar ne vom atinge obiectivele; poate costa mai mult și dura mai mult decât ne-am dori, dar o vom face». Și cred că exact așa gândesc ei. Iar noi încercăm să înțelegem dacă este posibil să încheiem războiul astfel încât să protejăm viitorul Ucrainei și ca ambele părți să fie de acord cu acest lucru”, a adăugat Rubio.

Una dintre problemele controversate din planul de pace, care este discutată de Rusia și Ucraina cu medierea SUA, rămâne teritoriul regiunii Donețk. Vladimir Putin cere retragerea armatei ucrainene din această zonă, iar Kievul nu este de acord cu aceste condiții.

Marți, la Kremlin a avut loc o nouă întâlnire dedicată soluționării pașnice, la care trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, i-au prezentat lui Putin o versiune actualizată a planului, la care delegația americană a lucrat anterior împreună cu delegația ucraineană.

La finalul întâlnirii, consilierul liderului rus, Iuri Ușakov, a declarat că „nu s-a găsit încă o variantă de compromis”.

Editor : A.M.G.