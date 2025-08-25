Live TV

Un american a fost arestat în Germania pentru spionaj. Cui voia acesta să trimită datele

police car in germany - german police car
Procurorii federali germani au anunţat luni punerea sub acuzare a unui cetăţean american despre care susţin că s-a oferit să transmită serviciilor speciale chineze informaţii sensibile despre armata SUA, relatează Reuters.

Bărbatul, identificat cu numele Martin D. în conformitate cu legea germană privind protecţia datelor private, este acuzat că a contactat organisme de stat chineze în vara lui 2024 în timp ce lucra pentru un contractor al armatei americane la o bază a SUA din Germania, informează procurorii într-un comunicat.

Acesta ar fi lucrat pentru acest contractor civil al Departamentului Apărării al SUA între 2017 şi începutul lui 2023.

Bărbatul se află în detenţie înainte de proces încă de la arestarea sa în noiembrie.

Divizia pentru securitatea statului a Curţii superioare regionale din Koblenz va decide dacă să accepte sau nu acuzaţiile care i se aduc lui Martin D. şi să iniţieze un proces.

"Acuzatul este suspectat suficient că şi-a declarat disponibilitatea de a se angaja în activităţi de spionaj pentru un serviciu de informaţii străin într-un caz deosebit de grav", au mai precizat procurorii în comunicat.

"Din 2020 cel mai târziu, el şi-a exercitat activitatea la o bază militară americană din Germania", au mai precizat procurorii. La mijlocul lui 2024, bărbatul ar fi contactat autorităţile statului chinez de mai multe ori, oferindu-se să transmită informaţii sensibile despre armata SUA unui serviciu special chinez.

