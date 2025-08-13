Un transformator electric a explodat după ce a fost lovit de trăsnet, în SUA, creând haos pe o autostradă aglomerată

Un şofer american a înregistrat momentul în care un trăsnet a lovit un transformator al unei centrale electrice, luni, în Carolina de Sud, declanşând o explozie spectaculoasă.

Imaginile înregistrate de camera montată la bordul mașinii au surprins un fulger căzând în timpul unei furtuni puternice, pe o autostradă aglomerată din Carolina de Sud.

Trăsnetul a aruncat cabluri de alimentare cu curent pe drum, provocând întârzieri importante în circulaţia rutieră, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Mai mulți agenţi de poliție au fost trimiși să gestioneze traficul rutier timp de aproape trei ore.

Explozia uriaşă a declanşat pene de curent generalizate în întreaga regiune.

Serviciul Mateorologic Naţional american (NWS) a anunţat că sud-estul Georgiei şi sud-estul Carolinei de Sud înregistrează condiţii meteorologice periculoase.

Aceste regiuni traversează o perioadă de temperaturi foarte mari, care cresc riscul unor furtuni violente.

Editor : B.P.