Live TV

Un transformator electric a explodat după ce a fost lovit de trăsnet, în SUA, creând haos pe o autostradă aglomerată

Data actualizării: Data publicării:
traznet sua

Un şofer american a înregistrat momentul în care un trăsnet a lovit un transformator al unei centrale electrice, luni, în Carolina de Sud, declanşând o explozie spectaculoasă.

Imaginile înregistrate de camera montată la bordul mașinii au surprins un fulger căzând în timpul unei furtuni puternice, pe o autostradă aglomerată din Carolina de Sud.

Trăsnetul a aruncat cabluri de alimentare cu curent pe drum, provocând întârzieri importante în circulaţia rutieră, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mai mulți agenţi de poliție au fost trimiși să gestioneze traficul rutier timp de aproape trei ore.

Explozia uriaşă a declanşat pene de curent generalizate în întreaga regiune.

Serviciul Mateorologic Naţional american (NWS) a anunţat că sud-estul Georgiei şi sud-estul Carolinei de Sud înregistrează condiţii meteorologice periculoase.

Aceste regiuni traversează o perioadă de temperaturi foarte mari, care cresc riscul unor furtuni violente.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și Volodimir Zelenski înainte de...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicuşor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință: „E important modul în...
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, la ora 21:00
Ukraine talks with Selenskyj in Berlin
Cele cinci condiții pentru pace pe care liderii europeni i le-au...
Ultimele știri
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului
Kazahstan anunţă că un angajat al Ministerului Apărării a fost arestat în Polonia
Ambasadorul israelian la Bruxelles acuză lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas: „Europa va avea de pierdut”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. Air Force Maj. Melanie "Mach" Kluesner, pilot for the F-35A Lightning II Demonstration Team, executes precision aerial maneuvers during a practic
Elveţia vrea în continuare să cumpere avioane de luptă americane F-35, chiar dacă va plăti mai mult pentru ele
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus
Robert F. Kennedy Jr
Un grup de profesioniști din domeniul sănătății solicită demiterea lui RFK Jr: „Distrage atenția publicului”
Gaza
Raportul pentru drepturile omului: SUA „atenuează dramatic” criticile la adresa unor ţări partenere lui Trump, ca Israel sau Rusia
Muzeul Smithsonian al Aerului și Spațiului din Washington DC
Administrația Trump va revizui 19 muzee Smithsonian pentru a se asigura că exponatele sunt suficient de „patriotice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
VIDEO ”E ok să vii așa? N-am mai văzut așa ceva”. Cum a apărut Tudor Băluță la conferință, înainte de Trnava...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...