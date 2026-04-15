Văduva lui Charlie Kirk s-a retras în ultimul moment de la un eveniment la care participa și JD Vance. „Nu vă putem garanta siguranța”

Amenințările au forțat-o pe Erika Kirk să se retragă de la un eveniment al Universității din Georgia, numind situația „o experiență cu adevărat nefericită”. Momentul a fost descris pentru Fox News de purtătorul de cuvânt al Turning Point USA, Andrew Kolvet.

„Să vedem echipa de securitate spunându-ne: «Nu vă putem garanta siguranța, vă recomandăm să nu faceți asta», a fost un moment cu adevărat îngrozitor pentru noi toți, în care a trebuit să internalizăm, să trăim și să realizăm că, iată, copiii Erikai Kirk sunt la un pas de a rămâne orfani”, a spus Kolvet miercuri.

„Și uneori trebuie pur și simplu să spui: «Ascultați, cel mai important lucru este siguranța voastră, securitatea voastră și copiii voștri, familia voastră. Lăsați echipa voastră să se ocupe de asta. Lăsați-ne pe noi să facem ce putem face.»”

Kirk urma să apară alături de vicepreședintele JD Vance la evenimentul Turning Point USA din Athens, Georgia, marți, dar în cele din urmă s-a retras în urma amenințărilor.

Kolvet a stat alături de Vance la eveniment, înlocuindu-l pe Kirk. Deși „îngrozit” de această situație, Kolvet, care a fost și producătorul emisiunii „The Charlie Kirk Show”, a spus că a fost „onorat” să „îl înlocuiască și să-i ia locul”.

„Cred că este prima dată când a trebuit să luăm această decizie în istoria Turning Point”, a spus el.

„Dar tot ce s-a întâmplat cu Charlie, evident asasinarea lui, încă ne doare, și ați văzut ce s-a întâmplat cu Savanah Hernandez, una dintre reporterele noastre TPUSA Frontlines din Minneapolis”, a adăugat el, referindu-se la un atac asupra lui Hernandez de la începutul acestei săptămâni.

Kolvet a spus că incidentele recente au accentuat preocupările legate de securitate pentru organizație, subliniind necesitatea de a acorda prioritate siguranței într-un mediu pe care l-a descris ca fiind din ce în ce mai instabil.

