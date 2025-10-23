Live TV

Vânzările de biblii au crescut în SUA după asasinarea lui Charlie Kirk

Data publicării:
kirk dezbate
Charlie Kirk Foto: Profimedia Images

Vânzările de Biblii în Statele Unite au crescut cu mai mult de o treime în urma asasinării lui Charlie Kirk, scrie The Times. În septembrie, s-au vândut 2,4 milioane de biblii, o creștere de 36% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Circana BookScan. Kirk, activist politic de dreapta și susținător al naționalismului creștin, a fost împușcat pe 10 septembrie în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley.

Brenna Connor, analist la Circana, a declarat pentru The Wall Street Journal: „Luna septembrie a adus o serie de evenimente tulburătoare – violență, tensiuni geopolitice și incertitudine economică – subliniind un model: în perioade de criză, mai mulți oameni apelează la credință pentru a găsi alinare și sprijin”.

Erika, văduva lui Kirk, a declarat la slujba de comemorare a acestuia, luna trecută: „Săptămâna trecută, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani. Am văzut oameni rugându-se pentru prima dată de când erau copii. Am văzut oameni mergând la slujba bisericească pentru prima dată în viața lor.”

Moartea lui Kirk și oferta publică de iertare a văduvei sale față de ucigașul său „au trezit mulți oameni”, a declarat Mark Schoenwald, directorul executiv al HarperCollins Christian Publishing, care aparține News Corp, compania-mamă a The Times. „Au început să se gândească la ceea ce cred și de ce.”

James Borrero, proprietarul librăriei Cornerstone Christian Bookstore din Vineland, New Jersey, a declarat pentru The Wall Street Journal: „De la împușcarea lui Charlie Kirk, a avut loc o trezire, nu numai în ceea ce privește Bibliile, ci și toate articolele legate de creștinism. Chiar și oameni ca tatăl meu, care nu știau nimic despre el, au fost afectați de moartea sa.”

Vânzările de biblii erau deja în creștere înainte de moartea lui, înregistrând o creștere de 11% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

În Marea Britanie, vânzările de biblii au crescut cu 87% între 2019 și 2024, potrivit cifrelor compilate de SPCK Group, editura creștină, care sugerează, de asemenea, că generația Z este mult mai puțin probabil să se identifice ca atee decât părinții sau bunicii lor.

Sam Richardson, directorul executiv al SPCK, a declarat în martie: „Ateismul, considerat odată de societatea modernă ca fiind punctul de vedere al majorității adulților raționali, nu mai pare să aibă aceeași pondere sau același atractivitate”.

Bisericile au interpretat acest lucru ca un semn că ar putea fi în curs o renaștere religioasă, deși majoritatea nu au înregistrat încă o creștere semnificativă a numărului de credincioși tineri.

Cu toate acestea, atât Biserica Anglicană, cât și Biserica Romano-Catolică din Anglia și Țara Galilor au înregistrat o creștere a numărului de credincioși în anii de după pandemie, deși acesta rămâne sub nivelul dinaintea pandemiei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministerul Agriculturii_INTALNIRE_AGRO_MIN_ROU_UKR_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum mimează politicienii reforme de ochii lumii: șefii din...
Fatemeh Shamkhani
Rochia de mireasă care a stârnit furie față de elita conducătoare din...
accident tramvaie arad
Momente de groază: un tramvai a pornit singur din depou și a lovit...
p20250818dt-2178_54732163195_o_f
De ce văd Trump și Zelenski lucruri diferite când se uită la hărțile...
Ultimele știri
Procesiune religioasă în București, joi, la prânz. Restricții de trafic în centrul Capitalei
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia (WSJ)
Australia și Noua Zeelandă au emis avertismente de pericol extrem de incendiu. „Cele mai ridicate temperaturi din 1910 încoace”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
viza sua
Șase străini care au sărbătorit pe rețelele sociale asasinarea lui Charlie Kirk s-au pomenit cu vizele SUA anulate
Charlie Kirk was shot at a conservative students' rally in Utah **FILE PHOTOS**
Expulzați din SUA pentru un comentariu despre Charlie Kirk. Trump a început vânătoarea criticilor fostului activist
President Donald Trump presents the Medal of Freedom to Erika Kirk, wife of slain conservative commentator Charlie Kirk
„Cel mai frumos cadou de ziua de naştere”. Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Charlie Kirk
Premiere of the film "Happy Gilmore 2" in New York
Organizația fondată de Charlie Kirk anunță un show „în engleză” ca reacție la cel al lui Bad Bunny de la Super Bowl 2026
Jimmy Kimmel tears up giving monologue after returning to air
Jimmy Kimmel a revenit înlăcrimat la ABC. Ce a spus despre asasinarea lui Charlie Kirk. Trump a criticat reapariția vedetei la TV
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, de la imigranta din România la miliardara cu prieteni celebri: "Mi-a fost frică până în...
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Noi informații în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani, dispărută de o lună și jumătate. Cine profita, de fapt...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani
Adevărul
Comuna cu datorii de 1,5 milioane de euro și 48 de angajați: primarul și-a mărit salariul cu 2.300 de lei în...
Playtech
Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de...
Pro FM
Discuții în familia lui Michael Jackson. Fiica lui, criticată ferm: „Trăiește ca o vedetă rock, cheltuie prea...
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Newsweek
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Keanu Reeves, despre experiența de a lucra cu Gene Hackman: „Nu tolera oamenii...
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său