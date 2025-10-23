Vânzările de biblii au crescut în SUA după asasinarea lui Charlie Kirk

Vânzările de Biblii în Statele Unite au crescut cu mai mult de o treime în urma asasinării lui Charlie Kirk, scrie The Times. În septembrie, s-au vândut 2,4 milioane de biblii, o creștere de 36% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Circana BookScan. Kirk, activist politic de dreapta și susținător al naționalismului creștin, a fost împușcat pe 10 septembrie în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley.

Brenna Connor, analist la Circana, a declarat pentru The Wall Street Journal: „Luna septembrie a adus o serie de evenimente tulburătoare – violență, tensiuni geopolitice și incertitudine economică – subliniind un model: în perioade de criză, mai mulți oameni apelează la credință pentru a găsi alinare și sprijin”.

Erika, văduva lui Kirk, a declarat la slujba de comemorare a acestuia, luna trecută: „Săptămâna trecută, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani. Am văzut oameni rugându-se pentru prima dată de când erau copii. Am văzut oameni mergând la slujba bisericească pentru prima dată în viața lor.”

Moartea lui Kirk și oferta publică de iertare a văduvei sale față de ucigașul său „au trezit mulți oameni”, a declarat Mark Schoenwald, directorul executiv al HarperCollins Christian Publishing, care aparține News Corp, compania-mamă a The Times. „Au început să se gândească la ceea ce cred și de ce.”

James Borrero, proprietarul librăriei Cornerstone Christian Bookstore din Vineland, New Jersey, a declarat pentru The Wall Street Journal: „De la împușcarea lui Charlie Kirk, a avut loc o trezire, nu numai în ceea ce privește Bibliile, ci și toate articolele legate de creștinism. Chiar și oameni ca tatăl meu, care nu știau nimic despre el, au fost afectați de moartea sa.”

Vânzările de biblii erau deja în creștere înainte de moartea lui, înregistrând o creștere de 11% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

În Marea Britanie, vânzările de biblii au crescut cu 87% între 2019 și 2024, potrivit cifrelor compilate de SPCK Group, editura creștină, care sugerează, de asemenea, că generația Z este mult mai puțin probabil să se identifice ca atee decât părinții sau bunicii lor.

Sam Richardson, directorul executiv al SPCK, a declarat în martie: „Ateismul, considerat odată de societatea modernă ca fiind punctul de vedere al majorității adulților raționali, nu mai pare să aibă aceeași pondere sau același atractivitate”.

Bisericile au interpretat acest lucru ca un semn că ar putea fi în curs o renaștere religioasă, deși majoritatea nu au înregistrat încă o creștere semnificativă a numărului de credincioși tineri.

Cu toate acestea, atât Biserica Anglicană, cât și Biserica Romano-Catolică din Anglia și Țara Galilor au înregistrat o creștere a numărului de credincioși în anii de după pandemie, deși acesta rămâne sub nivelul dinaintea pandemiei.

