VIDEO | Un polițist din Michigan, eroul zilei. A salvat pe stradă viața unui bebeluș care se înecase

Un polițist din statul american Michigan a reușit să salveze viața unui bebeluș care se înecase și nu mai putea să respire. Agentul a răspuns la un apel prin numărul de urgență și când a ajuns la fața locului, familia copilului - o fetiță mai mică de o lună, era în șoc. Fără să-și piardă cumpătul, tânărul polițist a manevrat copilul și a reușit să-l facă să respire din nou.

- Ce se întâmplă cu copilul? Gata! În regulă, lăsați-mă să văd. Calmați-vă, calmați-vă, calmați-vă, lăsați-mă să văd copilul. Așteptați, lăsați-mă să văd copilul... Copilul clipește, clipește. În regulă, așteptați. Iată, iată, copilul plânge. Plânge, da? Este bine, plânge. Totul e în regulă.

- E OK? Respiră?

- Da. Fetița respiră. Plângea acum un minut. Da, este în regulă. Are puls, îl simt. Respiră, OK?





