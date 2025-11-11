Live TV

Video Votul care poate debloca bugetul SUA: un acord a fost încheiat în Senat

Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite s-ar putea încheia în câteva ore. Un acord a fost încheiat în Senat, dar trebuie parafat și de Camera Reprezentanților. Votul ar putea să aibă loc chiar miercuri.

Pachetul de cheltuieli a fost votat luni seară de Senatul american, cu ajutorul unor senatori democrați care au trădat - dacă putem spune așa - poziția partidului lor. Asta pentru că proiectul votat de Senat nu include subvențiile pentru asigurările de sănătate pentru care Partidul Democrat a insistat în ultimele săptămâni.

Este vorba de un text care trebuie însă votat și de Camera Reprezentanților pentru a intra în vigoare. Milioane de oameni își pun speranța în acest vot: funcționari federali care se află în șomaj tehnic sau oameni care sunt în pericol să piardă ajutoarele sociale de care beneficiază. Mai sunt afectați și milioane de americani din cauza perturbărilor din traficul aerian.

Dacă votul va fi unul pozitiv, va pune capăt celui mai lung shutdown sau cea mai lung blocaj al guvernului american, care durează de peste 40 de zile.

Chiar dacă pachetul de cheltuieli trece de Camera Reprezentanților, nu este vorba decât de o amânare,  Pentru că banii prevăzuți de acest pachet sunt suficienți doar până pe 30 ianuarie.

Blocajul guvernamental din SUA întârzie exporturile de arme către aliații NATO și Ucraina

