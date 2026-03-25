Democrații au câștigat alegerile chiar în bastionul lui Trump, la Mar-a-Lago, în Florida

Opoziţia democrată a câştigat marţi în circumscripţia în care se află reşedinţa Mar-a-Lago a lui Donald Trump din Florida, potrivit proiecţiilor presei americane. În aceste alegeri legislative parţiale pentru Camera Reprezentanţilor din Florida, democrata Emily Gregory s-a impus în faţa republicanului Jon Maples, reuşind să ia un mandat care până acum aparţinuse republicanilor.

Aceste alegeri parţiale organizate în districtul 87 din Florida capătă o dimensiune simbolică, deoarece circumscripţia găzduieşte luxoasa proprietate unde Donald Trump îşi petrece majoritatea weekendurilor, notează News.ro.

„Democraţii tocmai au recucerit circumscripţia lui Trump de la Mar-a-Lago!”, s-a lăudat partidul pe X.

Scrutinul local a avut loc cu opt luni înainte de alegerile federale de la jumătatea mandatului prezidenţial, prevăzute în noiembrie, la care majoritatea republicană din Congres pare fragilizată. Democraţii au câştigat marea majoritate a alegerilor parţiale de la sosirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, inclusiv într-un stat tradiţional republican precum Texasul, în ianuarie.

Trump a votat prin corespondență

Donald Trump, care a criticat dur votul prin corespondenţă calificându-l drept „fraudă”, şi-a exprimat votul de la distanţă în cadrul alegerilor speciale de marţi din Florida, scrie Reuters.

Trump, care promovează adoptarea unei legislaţii naţionale pentru a institui noi reglementări privind votul, a votat prin corespondenţă în cadrul alegerilor din comitatul Palm Beach, conform registrelor publice ale comitatului.

La un eveniment organizat luni în Memphis, Tennessee, Trump a insistat asupra acuzaţiilor sale nefondate că votul prin corespondenţă este mai susceptibil de a favoriza frauda.

„Votul prin corespondenţă înseamnă fraudă prin corespondenţă. Eu o numesc fraudă prin corespondenţă şi trebuie să facem ceva în legătură cu toate acestea. Şi face parte din Securitatea Internă”, a spus Trump la o masă rotundă pe tema criminalităţii.

Duminică, Trump a declarat că aliaţii săi republicani nu ar trebui să ajungă la un acord pentru finanţarea Departamentului Securităţii Interne până când democraţii din Congres nu vor aproba un proiect de lege – SAVE America Act – care impune persoanelor care se înregistrează pentru a vota să prezinte dovada cetăţeniei americane.

Trump a insistat, de asemenea, ca democraţii să accepte în cele din urmă şi alte prevederi pe care doreşte să le adauge la proiectul de lege, inclusiv interzicerea participării femeilor transgender la competiţiile sportive feminine, interzicerea „mutilării transgender a copiilor” şi restricţionarea votului prin corespondenţă, cu excepţia cazurilor de boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasare.

Casa Albă a declarat că Trump este rezident în Palm Beach şi participă la alegerile din Florida, dar locuieşte în principal la Casa Albă.

„Aşa cum a spus preşedintele Trump, Legea SAVE America prevede excepţii de bun-simţ pentru ca americanii să poată utiliza votul prin corespondenţă în caz de boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasare - dar votul universal prin corespondenţă nu ar trebui permis, deoarece este extrem de susceptibil la fraudă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, într-un e-mail.

Frauda electorală este rară în SUA, inclusiv în cazul votului prin corespondenţă. Metodele obişnuite şi natura descentralizată a alegerilor din SUA fac foarte dificilă interferenţa cu buletinele de vot trimise prin poştă, spun experţii.

Nu a fost prima dată când Trump a votat prin poştă. El a votat prin vot prin corespondenţă şi la alegerile intermediare din 2018, a declarat la acea vreme un purtător de cuvânt al Casei Albe. Trump a solicitat un buletin de vot prin corespondenţă, dar până la urmă a decis să voteze personal în 2020.

