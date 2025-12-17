Warner Bros se pregătește să respingă oferta ostilă de preluare de către Paramount după ce un finanțator s-a retras din tranzacție

Unul dintre partenerii financiari ai Paramount, deținut de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se retrage din luptă, pe fondul informațiilor potrivit cărora consiliul de administrație al Warner Bros ar prefera oferta Netflix, transmite Sky News.

Warner Bros ar fi pregătită să respingă oferta ostilă de preluare în valoare de 108 miliarde de dolari din partea Paramount, unul dintre partenerii financiari ai potențialului cumpărător confirmând că s-a retras din ofertă.

Un purtător de cuvânt al firmei de investiții Affinity, deținută de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a declarat pentru NBC News că „dinamica investițiilor s-a schimbat semnificativ”. Affinity susținuse oferta Paramount, alături de fonduri din Arabia Saudită și alte țări din Orientul Mijlociu.

Bloomberg și The Wall Street Journal transmit că consiliul de administrație al Warner Bros Discovery urmează să recomande acționarilor să respingă oferta Paramount, deschizând calea pentru Netflix, care a încheiat o înțelegere de 72 de miliarde de dolari.

Dacă preluarea va avea loc, gigantul de streaming va obține drepturile asupra francizelor Warner, precum „Harry Potter”, „Batman” și „Game Of Thrones”, precum și asupra unui catalog extins de filme clasice.

Este cea mai recentă întorsătură într-o saga de preluări în care câștigătorul va obține un avantaj enorm în războiul serviciilor de streaming.

În iunie, Warner a anunțat planul său de a se diviza în două companii - una pentru televiziune, studiouri de film și serviciile de streaming HBO Max, și una pentru partea Discovery a afacerii, care cuprinde în principal canale TV tradiționale care difuzează desene animate, știri și sport.

Netflix a convenit cu firma un preț de 27,75 dolari pe acțiune, ceea ce echivalează cu o tranzacție de 72 de miliarde de dolari pentru achiziționarea studiourilor sale de film și televiziune, tranzacția conferind activelor o valoare totală de 82,7 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Paramount a declarat că oferta sa ar plăti 30 de dolari în numerar pe acțiune, reprezentând cu 18 miliarde de dolari mai mult în numerar decât a oferit Netflix. Oferta a fost făcută direct acționarilor, cerându-le să respingă tranzacția Netflix, în ceea ce se numește o preluare ostilă.

Tranzacția Paramount ar implica aducerea canalelor de știri rivale din SUA, CBS și CNN, sub aceeași companie-mamă.

