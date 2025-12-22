Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste patru secole. Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescânde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vândute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată.

Poșta daneză va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, marcând sfârșitul unei tradiții de peste patru secole. Decizia aparține companiei PostNord, formată în 2009 prin fuziunea serviciilor poștale danez și suedez, care a anunțat încă de la începutul anului că renunță, treptat, la serviciile de corespondență clasice, scrie The Guardian.

Măsura vine pe fondul „digitalizării accelerate” a societății daneze. PostNord a precizat că volumul scrisorilor a scăzut drastic, în timp ce comerțul online continuă să crească, ceea ce face ca activitatea tradițională să nu mai fie rentabilă. Ca urmare, 1.500 de angajați vor fi concediați, iar 1.500 de cutii poștale roșii vor dispărea din spațiul public.

Interesul pentru cutiile poștale scoase din uz a fost, însă, uriaș: 1.000 dintre ele au fost cumpărate în doar trei ore, la prețuri între 1.500 și 2.000 de coroane daneze. Alte aproximativ 200 vor fi scoase la licitație în ianuarie. PostNord va continua să livreze scrisori în Suedia și a anunțat că va rambursa, pentru o perioadă limitată, mărcile poștale daneze nefolosite.

În Danemarca, trimiterea scrisorilor nu va dispărea complet. Compania Dao, care oferă deja servicii similare, va prelua integral activitatea de distribuție începând cu 1 ianuarie și estimează că va ajunge la 80 de milioane de livrări anul viitor. Expeditorii vor putea depune scrisorile doar în magazinele Dao sau vor plăti suplimentar pentru ridicarea de la domiciliu, iar plata se va face online sau prin aplicație.

400 de ani de activitate

Serviciul poștal danez funcționa neîntrerupt din 1624, însă în ultimii 25 de ani numărul scrisorilor trimise a scăzut cu peste 90%. Paradoxal, există semne de revenire a scrisului de mână în rândul tinerilor. Potrivit datelor Dao, persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani trimit de două-trei ori mai multe scrisori decât celelalte categorii de vârstă, un fenomen pus pe seama dorinței de „a evada din suprasaturarea digitală”.

În Danemarca, legislația obligă statul să asigure posibilitatea de a trimite scrisori. Oficialii din Ministerul Transporturilor susțin însă că, în practică, cetățenii nu vor simți mari schimbări: vor putea trimite și primi corespondență, doar că prin alt operator. Impactul ar fi în primul rând unul „sentimental”.

Experții atrag însă atenția că revenirea la poșta tradițională ar fi aproape imposibilă în cazul unui blocaj digital. Danemarca este una dintre cele mai digitalizate țări din lume, iar 97% dintre persoanele peste 15 ani folosesc sistemul național MitID. Doar 5% dintre danezi au ales să primească în continuare corespondență fizică.

Pentru unii, raritatea scrisorilor a crescut valoarea acestora. „A primi o scrisoare scrisă de mână a devenit ceva foarte valoros”, spune Magnus Restofte, directorul unui muzeu din Copenhaga. „Oamenii știu că ai investit timp și bani ca să o trimiți”, mai adaugă el.

„Am avut poșta daneză timp de 400 de ani, iar această decizie nu este una ușoară”, a declarat Kim Pedersen, director adjunct al PostNord Danemarca. „Danezii sunt tot mai digitali, scrisorile sunt puține, iar declinul este atât de abrupt încât piața de corespondență nu mai este sustenabilă”, a mai spus Pedersen.

