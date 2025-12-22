Live TV

Video Țara europeană care renunță la scrisorile tradiționale. Ultima livrare va fi pe 30 decembrie, după peste 400 de ani de activitate

Data publicării:
posta in danemarca
Foto: Profimedia Images
Din articol
400 de ani de activitate

Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste patru secole. Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescânde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vândute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată.

Poșta daneză va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, marcând sfârșitul unei tradiții de peste patru secole. Decizia aparține companiei PostNord, formată în 2009 prin fuziunea serviciilor poștale danez și suedez, care a anunțat încă de la începutul anului că renunță, treptat, la serviciile de corespondență clasice, scrie The Guardian

Măsura vine pe fondul „digitalizării accelerate” a societății daneze. PostNord a precizat că volumul scrisorilor a scăzut drastic, în timp ce comerțul online continuă să crească, ceea ce face ca activitatea tradițională să nu mai fie rentabilă. Ca urmare, 1.500 de angajați vor fi concediați, iar 1.500 de cutii poștale roșii vor dispărea din spațiul public.

Interesul pentru cutiile poștale scoase din uz a fost, însă, uriaș: 1.000 dintre ele au fost cumpărate în doar trei ore, la prețuri între 1.500 și 2.000 de coroane daneze. Alte aproximativ 200 vor fi scoase la licitație în ianuarie. PostNord va continua să livreze scrisori în Suedia și a anunțat că va rambursa, pentru o perioadă limitată, mărcile poștale daneze nefolosite.

În Danemarca, trimiterea scrisorilor nu va dispărea complet. Compania Dao, care oferă deja servicii similare, va prelua integral activitatea de distribuție începând cu 1 ianuarie și estimează că va ajunge la 80 de milioane de livrări anul viitor. Expeditorii vor putea depune scrisorile doar în magazinele Dao sau vor plăti suplimentar pentru ridicarea de la domiciliu, iar plata se va face online sau prin aplicație.

400 de ani de activitate

Serviciul poștal danez funcționa neîntrerupt din 1624, însă în ultimii 25 de ani numărul scrisorilor trimise a scăzut cu peste 90%. Paradoxal, există semne de revenire a scrisului de mână în rândul tinerilor. Potrivit datelor Dao, persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani trimit de două-trei ori mai multe scrisori decât celelalte categorii de vârstă, un fenomen pus pe seama dorinței de „a evada din suprasaturarea digitală”.

În Danemarca, legislația obligă statul să asigure posibilitatea de a trimite scrisori. Oficialii din Ministerul Transporturilor susțin însă că, în practică, cetățenii nu vor simți mari schimbări: vor putea trimite și primi corespondență, doar că prin alt operator. Impactul ar fi în primul rând unul „sentimental”.

Experții atrag însă atenția că revenirea la poșta tradițională ar fi aproape imposibilă în cazul unui blocaj digital. Danemarca este una dintre cele mai digitalizate țări din lume, iar 97% dintre persoanele peste 15 ani folosesc sistemul național MitID. Doar 5% dintre danezi au ales să primească în continuare corespondență fizică.

Pentru unii, raritatea scrisorilor a crescut valoarea acestora. „A primi o scrisoare scrisă de mână a devenit ceva foarte valoros”, spune Magnus Restofte, directorul unui muzeu din Copenhaga. „Oamenii știu că ai investit timp și bani ca să o trimiți”, mai adaugă el. 

„Am avut poșta daneză timp de 400 de ani, iar această decizie nu este una ușoară”, a declarat Kim Pedersen, director adjunct al PostNord Danemarca. „Danezii sunt tot mai digitali, scrisorile sunt puține, iar declinul este atât de abrupt încât piața de corespondență nu mai este sustenabilă”, a mai spus Pedersen. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
profimedia-1030135055
4
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Torsten Schack Pedersen
Guvernul danez acuză Rusia de două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, o „dovadă foarte clară” a războiului hibrid
Greenland on globe
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Lighthouse with the Danish flag in a small town Ronne, Bornholm, Denmark . High quality photo
Avertismentul serviciilor secrete daneze: „Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte”
nationala feminina de handbal romania, bucurie pe teren
România a pierdut ultimul meci din preliminare la CM handbal feminin. Cu cine joacă mai departe
donald trump
Guvernul danez instituie o „gardă de noapte” pentru a-l monitoriza pe Trump după disputa privind Groenlanda
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
nicusor dan bis
Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul...
Cazaci
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din...
fabrica de masini
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru...
Ultimele știri
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene"
Atacul antisemit de la Bondi Beach din Sydney: autorii s-au antrenat în Australia înainte de masacru
Tratamente salvatoare pentru o femeie cu probleme grave de sănătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
FCSB, amendată drastic de jandarmerie după derby! Nici Rapid nu a scăpat
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Episod fabulos cu președinții de club din Liga 1: ”S-au îmbătat și a venit poliția. Cădeau de la masă ca...
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Aurul roşu, condimentul care costă o avere. Are o aromă ușor afumată şi dă o culoare superbă mâncării
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce a făcut fostul fotbalist al FCSB-ului pentru bani, imediat după ce soția l-a înșelat: "Nu mai eram om...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
Membri CSM, salarii de 40000 - 80.000 lei. Forțează Nicușor Dan demisia lor? Nu vor tăierea pensiilor speciale
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...