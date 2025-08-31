Live TV

Țara europeană în care poșta nu va mai livra scrisori. „Credeam că toți oamenii așteaptă ceva, o corespondență specială”

Data publicării:
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 20, 2025: Postal voting for the 2025 federal election in Germany.
Foto: Profimedia

Compania poștală de stat din Danemarca, PostNord, a anunțat că va înceta serviciile de livrare a scrisorilor la sfârșitul anului, după 400 de ani de existență, relatează BBC.

Motivul: numărul scrisorilor livrate de poștași în Danemarca a scăzut foarte mult în ultimii ani.

Herman Moyano, care livrează corespondență de 7 ani pentru PostNord, spune că acum mai duce doar extrase de cont și facturi.

„Credeam că toți oamenii așteaptă ceva, o scrisoare specială, o comunicare specială, un pachet special”, spune el.

„Am văzut cum corespondența scade treptat. Dar acest ritm s-a accelerat în ultimii doi ani”, adaugă el.

Scăderea abruptă a volumului de scrisori a fost determinată în mare parte de digitalizare, iar PostNord a anunțat în martie că va înceta serviciile de livrare a scrisorilor la sfârșitul anului.

O treime din forța de muncă este concediată. Compania renunță la 2.200 de posturi din divizia de scrisori, care generează pierderi. În schimb, se va concentra pe afacerea profitabilă cu colete, creând 700 de noi posturi.

„Danezii abia mai primesc scrisori. Numărul este în scădere de ani și ani. Primesc în medie o scrisoare pe lună, nu este mult”, spune Kim Pedersen, directorul PostNord Danemarca.

„Dimpotrivă, danezii adoră să facă cumpărături online. Comerțul electronic global crește semnificativ, iar noi ne mișcăm odată cu el”, adaugă Pedersen.

Acum 15 ani, PostNord opera mai multe instalații enorme de sortare a scrisorilor, dar acum mai există doar una, la periferia Copenhagăi.

Din anul 2000, volumul de scrisori gestionate de companie a scăzut cu peste 90%, de la aproximativ 1,4 miliarde la 110 milioane anul trecut, și continuă să scadă rapid.

1.500 de cutii poștale sunt deja eliminate de pe străzile daneze. Nikolaj Brøchner Andrès, locuitor al Copenhagăi, spune că nu-și amintește când a trimis ultima dată o scrisoare.

„Nici măcar nu mai sunt sigur cum se face, ca să fiu sincer,” spune el.

De la e-mail și plăți mobile fără numerar, până la cardurile digitale de sănătate de pe smartphone, există o aplicație pentru aproape orice în Danemarca, una dintre cele mai digitalizate țări din lume.

Guvernul danez a adoptat o politică „digitală implicită”, iar de mai bine de un deceniu corespondența cu publicul se desfășoară electronic.

„Ne confruntăm cu această evoluție naturală a unei societăți digitalizate, poate mai devreme decât alte țări. În Danemarca, suntem poate cu cinci sau zece ani înainte” explică Pedersen.

Costul ridicat al trimiterii unei scrisori în Danemarca este, de asemenea, un factor care contribuie la declinul acestora.

În 2024, o nouă lege a deschis piața poștală concurenței private și a eliminat scutirea de la cota de TVA de 25%, astfel încât prețul unui timbru PostNord a crescut la 29 de coroane daneze (3,9 euro).

„Acest lucru a făcut ca volumelesă scadă și mai mult, mai rapid”, subliniază Pedersen.

Scăderea semnificativă a numărului de scrisori trimise prin poștă se repetă la nivel european, spune expertul în sectorul poștal Hazel King, redactor al revistei Parcel and Postal Technology International.

„Scrisorile din Europa sunt în scădere de ani de zile. Cred că decizia PostNord reflectă modul în care a evoluat întreaga piață și modul în care se mișcă consumatorul”, adaugă ea.

FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
