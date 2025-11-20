Live TV

Tensiuni între Varșovia și Minsk din cauza ucrainenilor recrutați de FSB care au aruncat în aer calea ferată pe care se trimiteau arme

Foto: Profimedia

Polonia i-a cerut Belarusului să extrădeze doi cetăţeni ucraineni acuzaţi de comiterea unor acte de sabotaj pe reţeaua feroviară poloneză în numele Rusiei, a anunţat joi Ministerul de Externe de la Varşovia, citat joi de Reuters.

Varşovia afirmă că cei doi bărbaţi au fugit în Belarus după ce duminică au comis două acte de sabotaj pe o linie feroviară către Ucraina. Unul din cele două sabotaje a avut loc pe linia Varşovia-Lublin, ce leagă capitala Poloniei de frontiera cu Ucraina, în acest caz având loc şi o explozie.

Cererea a fost transmisă miercuri însărcinatului cu afaceri al Belarusului la Varşovia, potrivit agenţiei de presă PAP. Procurorii i-au pus sub acuzare in absentia pe cei doi bărbaţi, Oleksandr K. şi Evhenii I., pentru sabotaj asupra reţelei feroviare din Polonia.

Relaţiile deja tensionate între Polonia şi Belarus au ajuns la un nou minim după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Ambasada Belarusului la Varşovia nu a răspuns deocamdată unei solicitări Reuters de a comenta cu privire la cererea poloneză.

Miercuri, Polonia a anunţat că va revoca acordul privind funcţionarea ultimului consulat rus de pe teritoriul său şi că va desfăşura mii de militari pentru a-şi proteja infrastructura, ca răspuns la actele de sabotaj de pe reţeaua sa feroviară atribuite Rusiei.

Autorităţile poloneze afirmă că cei doi bărbaţi ucraineni au acţionat la ordinele serviciilor de informaţii ruse. Moscova a respins orice implicare a sa şi a acuzat de "rusofobie" guvernul polonez.

Anul trecut, Belarusul i-a acordat azil judecătorului polonez Tomasz Szmydt, care este urmărit de autorităţile de la Varşovia pentru acuzaţia de spionaj.

