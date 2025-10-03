Live TV

TikTok a închis zeci de conturi în Cehia pentru „glorificarea lui Putin” şi propagandă prorusă în campania electorală

Data publicării:
TikTok logo on the screen.
Foto. Profimedia

TikTok a eliminat zeci de conturi din Cehia, după ce autorităţile au semnalat încercări de interferenţă în alegerile parlamentare. Conturile vizate aveau milioane de vizualizări săptămânale şi ar fi promovat mesaje extremiste, propagandă prorusă şi ştiri false. Platforma susţine că a luat măsuri speciale de securitate înaintea scrutinului, însă experţii avertizează că dezinformarea online a influenţat vizibil campania electorală, informează Politico și News.ro.

Campania electorală cehă a fost afectată de ştiri false şi propagandă, prin tactici care au variat de la site-uri de dezinformare ce traduceau conţinut din surse ruseşti sancţionate până la boţi care se prezentau drept candidaţi pe reţelele sociale.

Reţeaua locală de cercetare Online Risk Labs a anunţat că a identificat 286 de conturi pe TikTok, cu „o audienţă cumulată de 5 până la 9 milioane de vizualizări pe săptămână”, mai mare decât a multor lideri de partide politice. Acestea păreau să promoveze formaţiuni extremiste precum Libertate şi Democraţie Directă (SPD), de extremă dreapta, sau Destul! (Stačilo!), de extremă stânga.

Ambele partide ar putea, pentru prima dată de la căderea comunismului în 1989, să ajungă direct la guvernare sau să ofere sprijin partidului populist de dreapta ANO, condus de Andrej Babiš, aflat pe primul loc în sondaje.

„Conţinutul include, de exemplu, glorificarea lui Vladimir Putin, dezinformare şi naraţiuni care legitimează agresiunea Rusiei în Ucraina, precum şi demonstraţii ale puterii armatei ruse”, a declarat Online Risk Labs.

La 1 august, TikTok a anunţat că a eliminat proactiv 98,5% din conţinutul care încălca regulile privind integritatea alegerilor, dezinformarea şi materialele generate de AI, precum şi 46 de conturi care se dădeau drept oficiali.

„Am implementat măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate înaintea alegerilor din Cehia, inclusiv un Centru electoral în aplicaţie, pentru a oferi acces la informaţii autorizate despre vot”, a transmis TikTok pentru Politico.

Aproximativ 2,5 milioane de persoane utilizează TikTok în Cehia, mult mai puţine decât în România, unde, alegerile prezidenţiale de anul trecut au fost anulate după ce candidatul ultranaţionalist şi sceptic faţă de NATO, Călin Georgescu, a apărut neaşteptat şi a câştigat votul, impulsionat de conţinutul distribuit pe platformă.

Comisia Europeană a participat pe 29 august la o masă rotundă cu giganţii tehnologici Google, Meta, Microsoft, TikTok şi X, organizată de Oficiul Ceh pentru Telecomunicaţii, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier.

Platformele „şi-au declarat disponibilitatea de a răspunde la potenţiale incidente”, a precizat Oficiul, dar a subliniat responsabilitatea Comisiei în ceea ce priveşte riscurile sistemice.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
5
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Digi Sport
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
Iuliu Stan
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice...
alina bica pe strada
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a retras...
Ilie Bolojan.
Cine are vina cea mai mare pentru anularea alegerilor: premierul...
Ultimele știri
Răspunsul Germaniei în fața amenințărilor aeriene: guvernul bavarez le va permite poliţiştilor să împuşte drone
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la un eveniment cultural din Capitală
Președintele ANAF: Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Andrej Babiš, Aleš Juchelka, politik, předvolební kampaň ANO
Alegeri în Cehia: care sunt șansele ca partidul miliardarului populist Andrej Babiš, un aliat al lui Viktor Orban, să ajungă la putere
apa cluj
Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări
TikTok, amendată cu 530 de milioane de euro după ce a trimis ilegal datele utilizatorilor în China
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă ar trebui interzis TikTok în România
dr flavia grosan
Colegiul Medicilor, precizări în ancheta disciplinară în cazul dr. Flavia Groşan. Controversatul medic a preluat și teoria lui Trump
Tanczos Barna și George Simion
Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion și al AUR. Sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...