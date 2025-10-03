TikTok a închis zeci de conturi în Cehia pentru „glorificarea lui Putin” şi propagandă prorusă în campania electorală

TikTok a eliminat zeci de conturi din Cehia, după ce autorităţile au semnalat încercări de interferenţă în alegerile parlamentare. Conturile vizate aveau milioane de vizualizări săptămânale şi ar fi promovat mesaje extremiste, propagandă prorusă şi ştiri false. Platforma susţine că a luat măsuri speciale de securitate înaintea scrutinului, însă experţii avertizează că dezinformarea online a influenţat vizibil campania electorală, informează Politico și News.ro.

Campania electorală cehă a fost afectată de ştiri false şi propagandă, prin tactici care au variat de la site-uri de dezinformare ce traduceau conţinut din surse ruseşti sancţionate până la boţi care se prezentau drept candidaţi pe reţelele sociale.

Reţeaua locală de cercetare Online Risk Labs a anunţat că a identificat 286 de conturi pe TikTok, cu „o audienţă cumulată de 5 până la 9 milioane de vizualizări pe săptămână”, mai mare decât a multor lideri de partide politice. Acestea păreau să promoveze formaţiuni extremiste precum Libertate şi Democraţie Directă (SPD), de extremă dreapta, sau Destul! (Stačilo!), de extremă stânga.

Ambele partide ar putea, pentru prima dată de la căderea comunismului în 1989, să ajungă direct la guvernare sau să ofere sprijin partidului populist de dreapta ANO, condus de Andrej Babiš, aflat pe primul loc în sondaje.

„Conţinutul include, de exemplu, glorificarea lui Vladimir Putin, dezinformare şi naraţiuni care legitimează agresiunea Rusiei în Ucraina, precum şi demonstraţii ale puterii armatei ruse”, a declarat Online Risk Labs.

La 1 august, TikTok a anunţat că a eliminat proactiv 98,5% din conţinutul care încălca regulile privind integritatea alegerilor, dezinformarea şi materialele generate de AI, precum şi 46 de conturi care se dădeau drept oficiali.

„Am implementat măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate înaintea alegerilor din Cehia, inclusiv un Centru electoral în aplicaţie, pentru a oferi acces la informaţii autorizate despre vot”, a transmis TikTok pentru Politico.

Aproximativ 2,5 milioane de persoane utilizează TikTok în Cehia, mult mai puţine decât în România, unde, alegerile prezidenţiale de anul trecut au fost anulate după ce candidatul ultranaţionalist şi sceptic faţă de NATO, Călin Georgescu, a apărut neaşteptat şi a câştigat votul, impulsionat de conţinutul distribuit pe platformă.

Comisia Europeană a participat pe 29 august la o masă rotundă cu giganţii tehnologici Google, Meta, Microsoft, TikTok şi X, organizată de Oficiul Ceh pentru Telecomunicaţii, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier.

Platformele „şi-au declarat disponibilitatea de a răspunde la potenţiale incidente”, a precizat Oficiul, dar a subliniat responsabilitatea Comisiei în ceea ce priveşte riscurile sistemice.

