Transferul de material militar către Israel s-a împotmolit la Pireu, din cauza unor angajați portuari

Angajaţii din portul Pireu de lângă Atena au blocat descărcarea şi au împiedicat transportul către Haifa, Israel, a cinci containere de oţel îmbogăţit, expediate din India pentru industria militară israeliană, a relatat joi sindicatul portuar Enedep, informează EFE, preluată de Agerpres.



Sute de muncitori alături de studenţi şi locuitori din zonă s-au adunat miercuri seara la Pireu "pentru a se asigura că descărcarea încărcăturii de război nu are loc", a declarat Edenep într-un comunicat.



"Am reuşit să oprim descărcarea celor cinci containere. Nu vor ieşi şi nici nu vor intra. Vor rămâne pe navă şi se vor întoarce în India, de unde au venit", a declarat pentru EFE preşedintele sindicatului, Markos Bekris.



Containerele urmau să fie transferate de pe o navă chineză care a ajuns la Pireu pe un cargou sub pavilion saudit pentru a fi expediate mai departe la Haifa.



"Ştim exact unde se află aceste containere; sunt sub supravegherea sindicatului. Membrii conducerii vor fi acolo în fiecare tură, în fiecare zi" pentru a se asigura că materialul nu este transferat nicăieri, a declarat oficialul sindical.



Bekris a declarat că COSCO, compania chineză care administrează portul Pireu, "nu va face nimic în această privinţă", deoarece lucrătorii portuari au avertizat că dacă se va face o altă încercare de a transfera materialul în Israel, "întregul port va intra în grevă".



Membri ai Federaţiei Panelene a Marinarilor (Penen) au participat, de asemenea, la demonstraţia de miercuri seară.



Într-un comunicat, Penen a cerut încetarea a ceea ce a numit "implicarea guvernului grec în genocidul poporului palestinian" şi "cooperarea Greciei cu statul criminal Israel".



"Fără cooperare politică, economică sau militară cu statul ucigaş Israel" şi "Studenţi alături de docheri: libertate pentru Palestina" au fost, de asemenea, sloganuri ce se puteau citi pe pancartele arborate de protestatari miercuri seara.



"Am spus clar că noi ne murdărim mâinile pe nave doar cu unsoare, nu cu sângele unui popor întreg", a spus Bekris.



În octombrie anul trecut, muncitorii din portul Pireu au blocat încărcarea unui container ce conţinea 21 de tone de muniţie pe o navă care se îndrepta spre Israel. Încărcătura sosise pe uscat din Macedonia de Nord şi era pregătită să fie încărcată pe un cargou cu destinaţia Haifa.

