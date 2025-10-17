Trei oameni au murit, iar câteva zeci s-au ales cu răni vineri, 17 octombrie, într-un accident în care a fost implicat un autobuz ce transporta angajați ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au transmis autoritățile locale citate de AFP, potrivit Agerpres.

Incidentul rutier s-a produs pe un drum care leagă orașul Sremska Mitrovica de satul Jarak, la 70 de kilometri vest de capitala țării.

„Autobuzul (...) a părăsit carosabilul din motive care sunt în prezent necunoscute şi s-a răsturnat", a transmis Ministerul de Interne într-un comunicat, precizând că şoferul vehiculului a fost arestat.

„Dintre cei 61 de pacienţi aduşi la spital, 39 au fost internaţi", a spus pentru televiziunea naţională RTS directorul spitalului din Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic. Conform acestuia, mulți dintre răniți se află în stare gravă.

Autobuzul cu etaj avea la bord angajaţi ai unei fabrici de spumă cu memorie deţinută de HealthCare, o filială a unei companii chineze, conform Ministerului de Interne.

