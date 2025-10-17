Live TV

Video Trei morți și mai mulți răniți, după ce un autobuz s-a răsturnat în Serbia: „A părăsit carosabilul din motive necunoscute”

Data publicării:
masina-politie-serbia
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Trei oameni au murit, iar câteva zeci s-au ales cu răni vineri, 17 octombrie, într-un accident în care a fost implicat un autobuz ce transporta angajați ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au transmis autoritățile locale citate de AFP, potrivit Agerpres.

Incidentul rutier s-a produs pe un drum care leagă orașul Sremska Mitrovica de satul Jarak, la 70 de kilometri vest de capitala țării.

„Autobuzul (...) a părăsit carosabilul din motive care sunt în prezent necunoscute şi s-a răsturnat", a transmis Ministerul de Interne într-un comunicat, precizând că şoferul vehiculului a fost arestat.

„Dintre cei 61 de pacienţi aduşi la spital, 39 au fost internaţi", a spus pentru televiziunea naţională RTS directorul spitalului din Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic. Conform acestuia, mulți dintre răniți se află în stare gravă.

Autobuzul cu etaj avea la bord angajaţi ai unei fabrici de spumă cu memorie deţinută de HealthCare, o filială a unei companii chineze, conform Ministerului de Interne.

O fetiță și tatăl ei au murit într-un accident în Serbia, la granița cu România. Ambulanța românească, blocată zeci de minute în vamă

Justiția din Serbia acuză 13 persoane pentru tragicul accident din 2024, prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad

