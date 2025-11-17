Live TV

Trei reactoare de la centrale nucleare ucrainene funcţionează la capacitate redusă de 10 zile, după un atac rusesc

centrala nucleara zaporojie
FOTO: Profimedia Images

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat luni că trei reactoare de la două centrale nucleare ucrainene funcţionează de zece zile la capacitate redusă ca urmare a unui atac din data de 7 noiembrie, pe care guvernul ucrainean l-a atribuit Rusiei.

În urma atacului asupra unei substaţii electrice, centralele nucleare din Hmelniţki şi Rivne au fost deconectate de la una dintre cele două linii electrice de 750 kV ale lor, care alimentează unele dintre sistemele de securitate ale instalaţiilor, explică AIEA într-un comunicat în care nu precizează cine este autorul atacului, potrivit Agerpres.

Aceste substaţii, afirmă agenţia ONU pentru energie atomică, sunt elemente esenţiale ale reţelei electrice care asigură alimentarea externă a sistemelor de siguranţă şi a funcţiilor de răcire ale centralelor, ceea ce face ca integritatea lor să fie "vitală pentru siguranţa fizică şi protecţia nucleară".

Referitor la centrala ucraineană Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ocupată de Rusia, AIEA informează că vinerea trecută una dintre cele două linii de alimentare cu energie electrică care permite întreţinerea sistemelor de siguranţă ale centralei, recent reparată, a fost din nou deconectată.

Editor : M.B.

