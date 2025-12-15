Trei sferturi dintre ucraineni se opun „planului de pace”, care, printre altele, ar include retragerea trupelor din Donbas, limitarea dimensiunii armatei ucrainene și nu va conține garanții specifice de securitate, potrivit Ukrainska Pravda.

„Planul rusesc rămâne categoric inacceptabil - 75% dintre ucraineni îl consideră complet inacceptabil (același număr era și în septembrie 2025). Doar 17% dintre ucraineni sunt pregătiți pentru versiunea rusească a păcii (același număr era și înainte)”, potrivit sondajului realizat de Institutul de Sociologie din Kiev (KIIS).

În același timp, 72% dintre ucraineni (sociologii subliniază că majoritatea fără entuziasm) sunt pregătiți să aprobe planul Europa-Ucraina. Doar 14% îl resping categoric.

KIIS notează că, în cadrul sondajului, au fost pregătite două versiuni prescurtate ale „planului de pace”. Una dintre ele era un plan condiționat al Europei și Ucrainei, iar cealaltă era un plan condiționat al Rusiei. Respondentul a fost selectat aleatoriu și a citit una dintre cele două opțiuni de plan, fără a specifica dacă acest plan era al Europei cu Ucraina sau al Rusiei.

Planul Europei și Ucrainei:

Ucraina primește garanții de securitate fiabile din partea Europei și a Statelor Unite, care includ o furnizare constantă de arme și bani către Ucraina în cantități suficiente, precum și închiderea cerului ucrainean pentru atacurile rusești.

atacurile rusești. Linia frontului actuală este înghețată, Rusia își păstrează controlul asupra teritoriilor ocupate, dar Ucraina și lumea nu recunosc oficial acest lucru.

Ucraina se îndreaptă spre aderarea la UE.

Sancțiunile împotriva Rusiei rămân în vigoare până la instaurarea unei păci durabile și dispariția amenințării unui al doilea atac din partea Rusiei.

Planul Rusiei:

SUA și Europa ridică toate sancțiunile împotriva Rusiei.

Limba rusă primește statut oficial.

Ucraina trebuie să își reducă semnificativ armata și să își limiteze armamentul.

Ucraina renunță definitiv la statutul de membru NATO, iar Occidentul nu mai poate furniza arme Ucrainei.

Rusia are dreptul de a stabili ce garanții de securitate vor fi pentru Ucraina și va fi una dintre țările garant ale securității Ucrainei.

Ucraina își retrage trupele din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, adică din Kramatorsk, Sloviansk și alte orașe.

Ucraina recunoaște oficial regiunile Crimeea, Donețk și Luhansk ca parte a Rusiei și le renunță pentru totdeauna.

Rusia își menține controlul asupra părților ocupate din regiunile Herson și Zaporijia.

Studiul a durat între 26 noiembrie și 13 decembrie.

Editor : Ș.R.