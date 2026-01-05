Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”

Preşedintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit „foarte dur” dacă sunt ucişi manifestanţi în protestele care se află în curs în republica islamică, iniţial din motive economice, dar care s-au lărgit şi includ revendicări politice.

„Urmărim acest lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviţi dur de către Statele Unite”, a ameninţat duminică, la bordul Air Force One, președintele Donald Trump, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Protestele au început la 28 decembrie, la Teheran, când comercianţi şi-au închis magazinele în semn de protest faţă de hiperinflaţie şi marasmul economic, după care a luat o întorsătură politică.

Cel puţin 12 persoane - inclusiv membri ai forţelor de securitate - au fost ucise, potrivit unor surse oficiale.

Este vorba despre cele mai importante manifestaţii de la cele care au zguduit Iranul în 2022, după moartea în detenţie a lui Mahsa Amini, o tânără arestată de Poliţia Moravurilor din cauză că a încălcat un cod vestimentar feminin strict.

Contestarea actuală rămâne, însă, de o amploare mai redusă.

