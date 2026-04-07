Live TV

Trump este „singurul care ştie ce va face în Iran”, transmite purtătoarea sa de cuvânt

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump este „singurul” care ştie „ce va face” în Iran, a declarat marţi purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului dat Teheranului de liderul de la Casa Albă.

„Regimul iranian are timp până la ora 20.00 a Washingtonului pentru a profita de ocazie şi a încheia un acord cu Statele Unite. Preşedintele singur ştie unde ne aflăm şi ce va face”, a declarat Karoline Leavitt, citată de AFP și Agerpres.

Comentariul său a fost transmis ca răspuns la două întrebări diferite adresate Casei Albe, căreia AFP i-a solicitat, pe de o parte, să precizeze dacă preşedintele Trump intenţionează să utilizeze arma nucleară în Iran şi, pe de altă parte, să reacţioneze la informaţii de presă potrivit cărora Teheranul ar fi tăiat toate canalele de comunicare cu Statele Unite.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
În plin succes al misiunii Artemis 2 a NASA, Rusia își amână fără explicații cele trei misiuni pe Lună pe care le avea în plan
Senatul a adoptat un proiect prin care fermierii pot cere demolarea construcțiilor ilegale și accesa fonduri PAC pentru modernizare
O vânătoare de ouă de Paște s-a transformat într-o descoperire macabră, după ce o familie a găsit un craniu uman lângă Los Angeles
Citește mai multe
