Live TV

Trump face câteva declarații cu privire la protestele din Iran înaintea unei reuniuni a echipei sale de securitate națională

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Președintele SUA, Donald Trump, va face câteva declarații scurte cu privire la protestele în curs din Iran în cadrul unui discurs pe care îl va ține în această după-amiază la Detroit și care se va concentra în principal pe economie, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, informează The Times of Israel.

Apoi se va întoarce la Casa Albă, unde va ține o ședință cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta măsurile potențiale pe care SUA le-ar putea lua împotriva regimului iranian, a declarat reporterilor un oficial al Casei Albe.

Anterior, Trump a îndemnat protestatarii să continue să iasă în stradă, adăugând că ajutorul este pe drum.

”Patropţi iranieni, CONTINUAŢI SĂ MANIFESTAŢI - PRELUAŢI CONTROLUL INSTITUŢIILOR VOASTRE!!!”, scrie şeful statului american.

El anunţă că a ”anulat toate reuniunile cu oficiali iranieni, atît timp cât morţile smintite ale amnifestanţilor nu se ppresc.

”Reţineţi numele ucigaşilor şi agresorilor. Vor plăti un preţ mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREŞEDINTELE DONALD J. TRUMP.

”MIGA (Make Iran Great Again, Să facem Iranul măreţ din nou)”,scrie în mesaj locatarul Casei Albe.

Întrebat de un reporter, în drum spre Detroit, ce a vrut să spună prin „ajutorul vine în curând”, Trump a refuzat să detalieze, spunând doar „Veți afla în curând” și îndemnând cetățenii americani să părăsească Iranul cât mai rapid.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Reza Pahlavi
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului aflat în exil (Axios)
clintons
Hillary și Bill Clinton refuză să depună mărturie în investigația Congresului SUA privind dosarele Epstein
case in groenlanda
Ministrul german al Apărării dă detalii despre cum ar putea arăta o misiune a europenilor în Groenlanda
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Replica șefului Securității naționale a Iranului la postarea lui Trump: „Anunțăm numele principalilor ucigași ai poporului iranian”
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Rusia sare în ajutorul Iranului și avertizează asupra unor consecințe dezastruoase: „Ameninţările SUA sunt inadmisibile”
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
ilie bolojan inquam george calin
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în...
Ultimele știri
Copil de 4 ani, găsit plimbându-se singur pe stradă, după ce mama îl lăsase la grădiniţă: „Am sunat eu şi abia atunci au realizat”
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că a trimis Corpul de control la Constanţa şi Buzău
Controversele din jurul noii super-ambasade a Chinei la Londra: parlamentarii, îngrijoraţi de „camerele secrete” din viitorul sediu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanatik.ro
După militari, urmează toți românii. PNL și PSD, obligate să majoreze vârsta de pensionare. „Este inevitabil...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Soția lui Xabi Alonso, reacție neașteptată după ce aventura antrenorului la Real Madrid s-a încheiat: ”Ne...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
Anvelope de iarnă în 2026: când sunt obligatorii și ce amendă primești dacă nu le ai
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertarea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...