Trump face câteva declarații cu privire la protestele din Iran înaintea unei reuniuni a echipei sale de securitate națională

Președintele SUA, Donald Trump, va face câteva declarații scurte cu privire la protestele în curs din Iran în cadrul unui discurs pe care îl va ține în această după-amiază la Detroit și care se va concentra în principal pe economie, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, informează The Times of Israel.

Apoi se va întoarce la Casa Albă, unde va ține o ședință cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta măsurile potențiale pe care SUA le-ar putea lua împotriva regimului iranian, a declarat reporterilor un oficial al Casei Albe.

Anterior, Trump a îndemnat protestatarii să continue să iasă în stradă, adăugând că ajutorul este pe drum.

”Patropţi iranieni, CONTINUAŢI SĂ MANIFESTAŢI - PRELUAŢI CONTROLUL INSTITUŢIILOR VOASTRE!!!”, scrie şeful statului american.

El anunţă că a ”anulat toate reuniunile cu oficiali iranieni, atît timp cât morţile smintite ale amnifestanţilor nu se ppresc.

”Reţineţi numele ucigaşilor şi agresorilor. Vor plăti un preţ mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREŞEDINTELE DONALD J. TRUMP.

”MIGA (Make Iran Great Again, Să facem Iranul măreţ din nou)”,scrie în mesaj locatarul Casei Albe.

Întrebat de un reporter, în drum spre Detroit, ce a vrut să spună prin „ajutorul vine în curând”, Trump a refuzat să detalieze, spunând doar „Veți afla în curând” și îndemnând cetățenii americani să părăsească Iranul cât mai rapid.

