Trump i-a făcut o propunere lui Erdogan privind Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza

Preşedintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Pe 16 ianuarie 2026, preşedintele american Donald Trump, în calitate de preşedinte fondator al Consiliului de Pace, a trimis o scrisoare prin care îl invită pe preşedintele nostru, Recep Tayyip Erdogan, să devină membru fondator al Consiliului de Pace”, a scris Burhanettin Duran, directorul de comunicare al Republicii Turcia, pe reţeaua X.

Erdogan nu a comentat imediat anunţul.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a fost, de asemenea, desemnat să participe la comitetul executiv care va supraveghea Consiliul de Pace pentru Gaza, a confirmat sâmbătă ministerul său.

Turcia, apropiată de conducerea politică a mişcării palestiniene Hamas şi o susţinătoare declarată a palestinienilor, a participat la acordul de încetare a focului în Gaza, semnat în octombrie în Egipt.

Ankara şi-a declarat disponibilitatea de a participa la orice desfăşurare a unei forţe de supraveghere a acestui acord, precum şi la eforturile de reconstrucţie a teritoriului palestinian devastat de doi ani de bombardamente israeliene, lansate ca represalii la masacrele comise de Hamas pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian.

