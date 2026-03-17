Trump îl pune pe JD Vance în fruntea unui grup antifraudă, invocând deturnări de fonduri în programe sociale

Donald Trump și JD Vance. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care îl însărcinează pe vicepreședintele JD Vance să conducă un grup național antifraudă, în contextul acuzațiilor privind posibile fraude cu fonduri federale destinate programelor sociale, relatează Reuters.

Grupul de lucru are ca scop investigarea presupuselor fraude legate de fonduri federale destinate programelor sociale.

Trump a invocat în repetate rânduri un caz de fraudă din statul Minnesota, din 2020, în care zeci de persoane au fost acuzate că au deturnat aproximativ 250 de milioane de dolari dintr-un program de nutriție pentru copii finanțat de guvernul federal. Prin decretul semnat luni, Trump a extins investigațiile la nivel național, nu doar la nivelul statului Minnesota.

Președintele a susținut, fără a prezenta dovezi, că fraudele sunt mai frecvente în state conduse de democrați decât în cele conduse de republicani, menționând în special statul California.

Vicepreședintele JD Vance a declarat că noul grup de lucru are misiunea de a „opri fraudarea contribuabililor americani” și de a se asigura că beneficiile ajung la cetățenii americani, nu la persoane care comit fraude.

Decretul prevede că grupul de lucru trebuie să prezinte, în termen de 90 de zile, un plan pentru implementarea unor măsuri antifraudă. Casa Albă a menționat mai multe state în care, potrivit administrației, lupta împotriva fraudei este insuficientă, inclusiv California, Illinois, New York, Maine și Colorado.

Vance l-a criticat luna trecută pe guvernatorul statului Minnesota Tim Walz, partenerul de cursă al Kamalei Harris în alegerile prezideţiale din 2024 şi rivalul său, în privinţa luptei împotriva fraudei şi a blocat fonduri destinate programului Medicaid în Minnesota în valoare de un sfert de milion de dolari. Walz a acuzat atunci o „campanie de represalii” a administraţiei Trump.

