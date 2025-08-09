Trump l-a invitat pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă

Karol Nawrocki, care a depus jurământul ca președinte al Poloniei miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită oficială la Washington, la invitația președintelui american Donald Trump, a confirmat sâmbătă șeful său de cabinet.

„Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA Donald Trump l-a invitat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă pentru o întâlnire oficială de lucru în 3 septembrie 2025", arată mesajul lui Pawel Szefernaker, șeful de cabinet al noului președinte al Poloniei.

Nawrocki a subliniat de multe ori importanţa unor relaţii polono-americane bune, notează Agerpres. În timpul campaniei sale electorale susţinute de principalul partid naţionalist de opoziţie din Polonia, Lege şi Justiţie (PiS), el a fost primit de Trump în Biroul Oval cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale poloneze din mai; preşedintele american i-a susţinut candidatura.

