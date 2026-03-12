Live TV

Trupele de elită ale SUA ar putea lansa un „raid fulger” asupra Iranului pentru a captura stocul nuclear al Teheranului

Data publicării:
delta force
Foto: Profimedia

Delta Force ar putea încerca o misiune secretă pentru a captura uraniul îmbogățit al Iranului, cu condiția ca Teheranul să nu-l fi mutat deja într-o locație secretă, scrie The Times, care vorbește despre existența unei oportunități limitate în timp în care materialul nuclear ar putea intra în posesia SUA.

Mișcările în și din instalația nucleară de la Isfahan, unde se crede că este depozitat cea mai mare parte a uraniului îmbogățit al Iranului, sunt monitorizate constant de agențiile de spionaj americane. Se crede că ar putea exista o fereastră îngustă de oportunitate în care acesta ar putea fi recuperat, dacă nu a fost deja mutat.

Pentru a face acest lucru, forțele speciale americane ar trebui probabil să organizeze o așa-numită „operațiune de capturare”. Dacă președintele Trump este serios în privința unei operațiuni terestre pentru a captura ceea ce a mai rămas din programul nuclear al Iranului, o misiune secretă rapidă și cu miză mare va fi fost planificată de mult timp.

Chris Steele, fost ofițer de informații al MI6, a declarat: „Nu va fi ușor. [Uraniul] va fi dispersat și, dacă iranienii ar avea bun simț, ar fi pregătit planuri de urgență”.

Informațiile ar fi esențiale pentru succesul oricărei misiuni, a declarat o sursă cu cunoștințe și experiență în astfel de operațiuni. Sursa a declarat pentru The Times: „[Iranienii] ar putea să-l mute la fiecare 24 de ore sau ar putea să-l țină într-un buncăr subteran.” Se crede că Pentagonul a planificat deja securizarea stocului nuclear.

Operațiunea ar implica probabil trupe de elită, posibil din Delta Force, unitatea de misiuni speciale a armatei americane, care ar fi creat o replică a depozitului pentru a exersa intrarea.

Odată ce misiunea a fost aprobată, un grup avansat ar putea să sară cu parașuta sub acoperirea întunericului și să asigure o cale către punctele de intrare. Apoi, ar sosi elicopterele, aducând cu ele restul trupelor. Este posibil să fie nevoie să fie însoțite de oameni de știință specializați, care ar putea explica cum să se manipuleze materialul. Dacă ceva nu merge bine, consecințele ar putea fi mortale. Elicopterele ar trebui să zboare fie la o altitudine foarte mare, fie la una foarte mică, pentru a evita radarul inamic.

„O armadă aeriană masivă ar sta deasupra pentru a proteja trupele, distrugând sistemele radar și apărarea aeriană. Totul va fi distrus, astfel încât aeronavele care transportă trupele să poată ateriza fără probleme”, a spus sursa, adăugând că misiunea ar fi, în etapa inițială, similară cu raidul asupra casei conspirative a președintelui venezuelean Nicolás Maduro din ianuarie.

Însă pătrunderea în bazele subterane ale Iranului ar fi mult mai complexă, mai ales dacă tunelurile de acces au fost blocate. Forțele speciale ar avea nevoie de echipamente de excavare și ar putea fi nevoite să opereze în echipament de protecție dacă se detectează scurgeri de uraniu gazos.

Ar fi o misiune periculoasă, chiar dacă ar exista o forță comună SUA-Israel cu un număr mare de trupe pentru a apăra perimetrul.

Natanz
Această imagine satelitară, furnizată de Vantor și publicată pe 2 martie 2026, prezintă o imagine de ansamblu a complexului nuclear Natanz, cu pagube observate la mai multe clădiri din apropierea orașului Natanz, provincia Isfahan, Iran. Foto: Profimedia

Regimul iranian nu a permis nicio inspecție la Isfahan, unde se crede că este depozitată cea mai mare parte a uraniului, nici la Fordow și Natanz, principalele situri de îmbogățire, care ar putea conține și cantități mici de uraniu.

Toate trei au fost grav avariate în iunie anul trecut, iar imaginile din satelit arată unele lucrări compatibile cu securizarea lor, dar niciun semn al unei încercări serioase de reconstituire a programului. Se crede că majoritatea centrifugelor de îmbogățire au fost distruse, în timp ce uraniul, depozitat sub formă gazoasă în canistre, se crede că a fost îngropat adânc sub dărâmături.

Atacurile cu rachete au provocat „daune grave” unei instalații de sterilizare prin iradiere din Isfahan sâmbătă, a raportat agenția de știri ISNA din Iran.

Se crede că Iranul deține 440 kg de uraniu îmbogățit la 60%, suficient pentru a construi 11 ogive nucleare dacă ar fi îmbogățit la 90%.

Nici măcar Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu cunoaște locația exactă a întregului stoc, pe care l-a verificat anterior, sau dacă acesta poate fi recuperat.

Este posibil ca și alte locații să conțină uraniu. Iranienii lucrau la o instalație de rezervă lângă Natanz, la 80-100 m sub muntele Pickaxe, care nu a fost vizat anul trecut.

Trump a declarat luni că Iranul „încerca să-și reconstituie programul de armament într-o altă locație” înainte de război, „protejată de granit” – o posibilă referire la munte.

Israelul susține că are dovezi despre locații secrete pe care le vizează acum. Taleghan 2, o locație de testare a armelor, a fost lovită de Israel în 2024, dar se pare că iranienii au încercat să o reconstruiască.

„A fost o distrugere totală, nu au reușit să ajungă la ea”, a declarat Trump în Air Force One când a fost întrebat despre trimiterea trupelor americane. „La un moment dat, poate că o vom face. Ar fi un lucru minunat. Dar, în acest moment, doar îi decimăm. Nu am intervenit încă. Este ceva ce putem face mai târziu.”

Trump a făcut din stoparea ambițiilor nucleare ale Iranului unul dintre obiectivele SUA, dar nu există opțiuni ușoare.

 

Editor : B.E.

