Turcia a lansat producția de serie a noului său tanc principal de luptă, Altay, în ciuda testării insuficiente a grupului motopropulsor

Tanc Altay
Tanc Altay Foto: Profimedia
Probleme. Tehnice și politice Producție de serie Producție de serie în paralel cu faza de testare

În 2007, Ministerul Apărării din Turcia a încredințat grupului Otokar sarcina de a proiecta un nou tanc de luptă, numit Altay, în cadrul programului MITÜP (Mili Tank Üretimi Projesi).

Acest lucru s-a realizat în colaborare cu mai mulți subcontractanți, printre care Aselsan pentru sistemul de control al tragerii, STM pentru sistemele de informații și MKEK pentru integrarea tunului de 120 mm și producția de muniție. Obiectivul era atunci de a pune în serviciu primele 250 de exemplare care urmau să fie comandate (din 1.000 prevăzute) în 2020, scrie Zone Militaire.

Probleme. Tehnice și politice

În plus, pornind practic de la zero [un proiect de tanc turcesc fusese abandonat în anii 1940, n.r.], Turcia a solicitat sprijinul grupului sud-coreean Hyundai Rotem pentru a dezvolta o parte din tehnologiile necesare pentru Altay pe baza celor utilizate pentru K2 Black Panther.

Numai că acest program a întâmpinat o serie de dificultăți. După turbulențele politice, marcate de o lovitură de stat eșuată, în iulie 2016, Otokar a pierdut conducerea în favoarea grupului BMC, apropiat de Partidul Justiției și Dezvoltării al președintelui Erdogan.

Dar cel mai important obstacol era reprezentat de grupul motopropulsor al viitorului tanc.

La începutul anilor 2010, Ankara a avut în vedere o cooperare cu compania japoneză Mitsubishi Heavy Industries. Dar discuțiile nu au dus la un acord. S-a explorat fără rezultat pista motoristului britanic Perkins, filială a companiei americane Caterpillar. S-a contactat compania germană MTU... dar veto-ul pus de Berlin asupra exporturilor de echipamente militare către Turcia a făcut ca afacerea să eșueze.

Producție de serie

În cele din urmă, salvarea a venit din nou din Coreea de Sud, fiind încheiat un acord cu Doosan și S&T Dynamics, doi subcontractanți ai Hyundai Rotem, pentru furnizarea de grupuri motopropulsoare și sisteme de transmisie.

În același timp, Ministerul Apărării din Turcia a atribuit BMC un alt contract pentru proiectarea motorului BATU, cu „un maximum de componente locale și un minimum de tehnologie străină”.

Cu toate aceste obstacole, obiectivul de a pune Altay în funcțiune în 2020 nu a fost atins. Cu toate acestea, pe 5 septembrie, Fuat Tosyali, CEO-ul BMC, a confirmat că producția în serie a acestui nou tanc tocmai a început într-o fabrică recent construită la Ankara, cu ajutorul a 600 de subcontractanți locali.

„Suntem bucuroși să realizăm visul centenar al Turciei și să lansăm producția în serie a tancului Altay”, a declarat el, potrivit declarațiilor raportate de Anadolu Ajansı. „Fabrica este finalizată. Sperăm că aceasta va răspunde nevoilor forțelor armate turce și ale țărilor aliate în sectorul apărării”, a adăugat el.

Producție de serie în paralel cu faza de testare

Cu toate acestea, grupul motopropulsor BATU se află încă în faza de testare. Acesta „trebuie să efectueze anumite teste înainte de a putea fi utilizat în tancurile noastre. Sunt necesare teste rutiere și un parcurs de anduranță de 10.000 de kilometri, precum și atingerea nivelurilor de performanță. Până în prezent, programul nu a cunoscut niciun contratimp”, a subliniat domnul Tosyali.

Conform unui calendar furnizat de agenția turcă pentru industriile de apărare [SSB – Savunma Sanayii Başkanlığı], trei tancuri Altay trebuie livrate în 2025, apoi 11 în 2026, 41 în 2027 și 30 în 2028.

Cu o masă de 65 de tone și manevrat de patru oameni (șofer, artilerist, încărcător și șef de tanc), Altay este înarmat cu un tun de 120 mm [MKEK], precum și cu o mitralieră coaxială de 7,62 mm și o mitralieră de 12,7 mm montată pe o turelă telecomandată Aselsan STAMP/II. Este echipat cu un sistem modular de control al focului Volkan-III și cu sistemul de protecție activă AKKOR.

Qatar a comandat deja 100 de exemplare în 2019.

