„Ucigașul din Times Square”: Un criminal în serie care s-a lăudat că a ucis peste 100 de femei a recunoscut crime comise acum 50 de ani

Un deținut din New Jersey supranumit „ucigașul din Times Square” a pledat vinovat pentru o crimă comisă în 1968 și a recunoscut că a ucis alte patru femei, potrivit procurorilor, scrie NBC News. Criminalul în serie, căruia îi plăcea să își dezmembreze și decapiteze victimele, pretinde că a ucis peste 100 de femei.

Într-o dimineață de mai în 1972, trupul lui Mary Beth Heinz, în vârstă de 21 de ani, a fost găsit plutind cu fața în jos într-un pârâu noroios din Long Island. Autopsia a arătat la acea vreme că femeia fusese strangulată.

Trei luni mai târziu, cadavrul lui Laverne Moye, o mamă de 23 de ani cu doi copii, a fost găsit în același loc. Și ea fusese strangulată.

În iulie 1973, soțul lui Shiela Heiman s-a întors în casa familiei din Long Island și a găsit-o pe aceasta ucisă cu brutalitate. Copiii cuplului erau în tabără la acea vreme.

Cinci luni mai târziu, Maria Emerita Rosado Nieves, de 18 ani, a fost găsită moartă într-o zonă acoperită de vegetație din Jones Beach – o altă victimă strangulată.

Pentru cinci decenii, cazurile au rămas nerezolvate. Situația s-a schimbat luni, atunci când un bărbat deja incarcerat pentru o serie de crime comise cu mulți ani în urmă în timpul cărora a luat viața altor femei din New York și New Jersey a recunoscut că le-a omorât pe Heinz, Moye, Heiman și Nieves, scrie The New York Times.

Confesiunile au fost făcute de Richard Cottingham, zis și „Ucigașul din Times Square”, care a pledat vinovat pentru uciderea unei a cincea victime, Diane Cusick, o instructoare de dans de 23 de ani strangulată în mașina ei parcată într-un mall din Long Island într-o seară din februarie 1968.

Ucigașului din Times Square îi spunea soției că lucrează în nopțile în care își vâna victimele

Anne T. Donnelly, un procuror din New York, a declarat că R. Cottingham, în vârstă de 76 de ani, a „provocat suferință iremediabilă multor oameni și familii” și și-a „atacat și omorât cu brutalitate” victimele „ca să își satisfacă poftele lașe”.

„Din fericire”, a adăugat Donnelly, „își va petrece restul vieții în închisoare, acolo unde îi este locul. Suntem siguri că el le-a omorât pe toate aceste cinci femei”.

Lui Cottingham i se mai spune și „Ucigașul trunchiurilor” pentru că obișnuia să dezmembreze și decapiteze unele dintre victimele sale. Cottigham a fost condamnat pentru uciderea lui Cusick după ce probele ADN colectate cu jumătate de secol în urmă s-au potrivit cu profilul său din baza de date federală.

Criminalul din Times Square, care lucra ca operator de calculator înainte să fie condamnat pentru prima sa crimă, era căsătorit și avea trei copii.

Cottingham îi spunea soției că lucra noaptea, însă ucigașul își închiria un apartament în Manhattan și își găsea victime în rândul prostituatelor care lucrau în Times Square – o zonă a New Yorkului care la acea vreme avea o reputație proastă.

„Richard Cottigham omora pe cine dorea oricând dorea pentru că este un ucigaș în serie”, a spus procurora Donnelly. „Asta este el.”

Editor : Raul Nețoiu